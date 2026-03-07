Як зекономити пальне та зберегти гальма перед світлофором: простий хитрик, про який знають не всі

На авто з АКПП можна гальмувати двигуном / © pixabay.com

Багато водіїв сумніваються, чи можна гальмувати двигуном на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Насправді ця техніка не лише можлива, а й відбувається майже автоматично, що допомагає суттєво зменшити витрату пального та вберегти деталі гальмівної системи від швидкого зношування.

Про це пише Moto.pl.

Як працює гальмування двигуном на автоматі

Використовувати цей прийом дуже просто: достатньо лише зняти ногу з педалі газу, щоб автомобіль почав поступово сповільнюватися. Зі зниженням обертів двигуна автоматична трансмісія самостійно перемикається на нижчі передачі, завдяки чому швидкість падає без натискання на педаль гальма. Цю техніку зручно застосовувати під час під’їзду до перехрестя, світлофора або в інших ситуаціях, що вимагають спокійного зниження швидкості.

Додатковою перевагою такого маневру є відчутно менше зношування гальмівних колодок і дисків. Крім того, під час гальмування двигуном на ввімкненій передачі пальне не подається до камери згоряння, що гарантує його економію під час кожної такої зупинки.

Мануальний режим та спеціальні функції

До того ж у багатьох автомобілях автоматична коробка передач пропонує мануальний режим. Він дозволяє водієві самостійно обрати нижчу передачу.

Для посилення ефекту гальмування двигуном водій може самостійно знизити передачу за допомогою підрульових пелюсток або переведення важеля у відповідний режим роботи коробки. Зміна на нижчу передачу створює більший опір двигуна, що особливо корисно під час руху гірською місцевістю або на довгих крутих спусках.

У старіших моделях автоматів для цього передбачені спеціальні режими з позначками 1, 2 або 3, які обмежують діапазон використання передач і не дають авто розганятися. Натомість у сучасних гібридних та електричних автомобілях є режим B. Після його активації машина значно інтенсивніше втрачає швидкість при відпусканні газу, а вивільнена кінетична енергія йде на підзарядку акумулятора.

Нагадаємо, купівля вживаного автомобіля часто нагадує розслідування: потрібно уважно вивчити минуле машини, аби не натрапити на приховані проблеми.