Як зменшити витрату пального в авто: фахівці назвали несподіваний спосіб

Як зекономити паливо

У більшості сучасних авто спортивний режим асоціюється з більшими обертами двигуна і зростанням витрати пального. Однак фахівці пояснюють: у певних ситуаціях короткочасне його використання може навіть зменшити споживання пального.

Про це повідомило видання «Motoryzacja Interia».

Зазвичай водії очікують, що після натискання кнопки Sport автомобіль стає динамічнішим, довше тримає передачі й активніше реагує на педаль газу. І справді, у довгостроковій перспективі це майже завжди означає більшу витрату пального. Але є нюанс.

Еко-режим створений для економії. Бортовий комп’ютер «приглушує» реакцію дросельної заслінки, змушує коробку передач швидше переходити на вищі щаблі та підтримує мінімальні оберти двигуна. Проблеми виникають тоді, коли потрібно різко набрати швидкість — під час виїзду на автомагістраль, обгону чи підйому вгору.

У таких випадках авто в еко-режимі розганяється повільніше, а водії часто інстинктивно сильніше тиснуть на педаль газу. У спортивному режимі реакція швидша, і машина досягає потрібної швидкості за коротший час. Якщо використати його лише для нетривалого прискорення, витрата пального в цей момент може виявитися меншою, ніж під час затяжного розгону в економному режимі.

У більшості моделей він змінює одразу кілька параметрів. Двигун оперативніше реагує на натискання акселератора, автоматична коробка передач довше утримує вищі оберти. У деяких авто також можуть деактивуватися системи економії, зокрема старт-стоп, а кондиціонер працює в іншому режимі.

Крім того, спортивні налаштування іноді впливають на кермо та підвіску: керування стає чутливішим, а підвіска — жорсткішою (якщо передбачене адаптивне демпфування). Деякі виробники навіть змінюють звучання вихлопу — інколи через аудіосистему.

Фахівці радять використовувати спортивний режим лише у ситуаціях, де потрібна швидка реакція: під час обгону, злиття з потоком чи руху на підйомі. Після досягнення необхідної швидкості краще повернутися до стандартного або еко-режиму.

Постійна їзда у спортивних налаштуваннях, навпаки, майже гарантовано призведе до зростання витрати пального.

