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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Як зміняться штрафи за перевищення швидкості в травні: подробиці

Порушення швидкісного режиму — одна з головних причин ДТП. З травня порушників чекають додаткові санкції.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Штрафи в Україні

Перевищення швидкості / © pixabay.com

У 2025 році Україна не внесла глобальних змін до Правил дорожнього руху чи системи штрафів. Однак правоохоронці нагадують: дотримання швидкісного режиму залишається критично важливим для безпеки на дорогах.

Про це повідомило видання uamotors.

За перевищення швидкості на 20-50 км/год — штраф 340 грн. Якщо ж водій їхав швидше на понад 50 км/год, сума зростає до 1700 грн.

З початком травня посилюється відповідальність за перевищення швидкості, яке призвело до аварійної ситуації або ДТП. У таких випадках до основного штрафу додається 1445 грн.

Правоохоронці наголошують: дотримання ПДР — це не лише уникнення штрафів, але й запобігання трагедіям. Надмірна швидкість збільшує ризик смертельних ДТП, тому кожен водій повинен усвідомлювати відповідальність за свої дії на дорозі.

Раніше ми повідомили, як водієві захиститися від неправомірного штрафу.

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