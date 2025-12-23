Як знизити витрати бензину взимку: дієві поради

Заправка авто взимку може бути економнішою

Зимова експлуатація автомобіля завжди б’є по кишені. Фізика робить своє: загусле мастило, холодний двигун та підвищений опір повітря вимагають більше енергії.

Видання UaMotors та міжнародні профільні експерти поділилися методами, які допоможуть зберегти 10–20% бюджету на заправку.

1. Забудьте про тривалі прогріви

Міф про те, що машину треба гріти 10–15 хвилин на холостих обертах, давно застарів. Як зазначають експерти UaMotors, сучасні мотори ефективніше прогріваються в русі.

Порада: Достатньо 1–2 хвилин, щоб «розігнати» рідини. Після цього рушайте плавно — так двигун вийде на робочу температуру швидше, і ви не спалите пальне даремно на парковці.

2. Контролюйте тиск у шинах

Коли температура падає, тиск у шинах знижується (повітря стискається). Наспущене колесо має більшу площу контакту, що збільшує опір коченню.

Порада: Регулярно перевіряйте тиск. Зниження всього на 0,2 бара вже змушує двигун працювати інтенсивніше.

3. Влаштуйте авто «дієту»

Зайва вага — ворог економії. Кожні додаткові 50 кг вантажу можуть збільшити витрату на 0,3–0,5 л на 100 км.

Порада: Проведіть ревізію багажника. Залиште лише необхідне (лопату, трос), а літні речі чи забуті інструменти викладіть. Також обов’язково зчищайте сніг із даху — це не лише безпека, а й мінус зайві кілограми вологи.

4. Вимикайте зайву електрику

Взимку генератор працює на межі можливостей. Підігрів сидінь, керма, дзеркал та потужна пічка створюють навантаження на двигун.

Порада: Вимикайте потужні електроприлади (підігрів скла, сидінь), як тільки вони виконали свою функцію.

5. Використовуйте Eco-режим

У міських заторах цей режим стає рятівним. Він зменшує чутливість педалі газу та оптимізує роботу коробки передач.

Порада: Якщо спеціальної кнопки немає, просто уникайте агресивного стилю «газ-гальмо». Плавна їзда на слизькій дорозі — це запорука і безпеки, і меншого чека на АЗС.

6. Приберіть багажник з даху

Якщо ви не везете лижі прямо зараз, зніміть бокс або поперечини. За даними Consumer Reports, багажник на даху, навіть порожній, порушує аеродинаміку.

Порада: На трасових швидкостях зайвий опір повітря може збільшити витрату пального на 10–25%. Знімайте зовнішні кріплення, коли вони не потрібні.

7. Об’єднуйте короткі поїздки

Найбільше пального авто витрачає під час так званого «холодного старту», коли двигун ще не прогрівся. Американський ресурс FuelEconomy.gov наголошує, що кілька коротких поїздок із повним остиганням мотора між ними витрачають удвічі більше пального, ніж одна довга.

Порада: Плануйте маршрут так, щоб зробити всі справи за один виїзд, поки двигун залишається теплим.

8. Заливайте правильне мастило

В’язкість оливи критично важлива взимку. Занадто густе мастило створює шалений опір деталям двигуна під час запуску.

Порада: Перевірте рекомендації виробника. Використання оливи, рекомендованої для низьких температур (наприклад, 0W-30 або 5W-30 замість 10W-40), може знизити витрату пального на 1–2%.

Нагадаємо, зимовий ранок для водія часто починається з боротьби з наслідками морозу: двері не відчиняються, замки замерзли, а дзеркала вкриті товстим шаром льоду. Спроби силоміць відкрити примерзлі двері автомобіля або очистити скло від льоду часто закінчуються пошкодженими ущільнювачами та подряпинами. Проте досвідчені автомобілісти знають, як уникнути цих проблем.