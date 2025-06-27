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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Як зрозуміти, що каталізатор в авто вийшов з ладу: поради автомеханіка

Якщо з вихлопної йде запах тухлих яєць або авто втрачає потужність — перевірте каталізатор.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
СТО

СТО / © Pexels

Сучасні бензинові автомобілі обладнані каталітичним нейтралізатором — пристроєм, що зменшує шкідливі викиди. Проте з часом він зношується і потребує заміни, що може обійтися автовласнику у значну суму. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, варто вчасно помітити перші симптоми його несправності.

Про це пише «Твоя МАШИНА».

Найпершою ознакою може стати утруднений запуск двигуна. Якщо мотор заводиться з труднощами або одразу глухне — варто перевірити каталізатор.

Ще одна тривожна ознака — підвищена витрата пального. Коли каталізатор забитий, двигун працює з більшим навантаженням, що може спричинити перевитрату бензину на 15–20%.

Також характерною ознакою є запах тухлих яєць з вихлопної труби. Цей неприємний хімічний аромат — наслідок того, що каталізатор більше не затримує шкідливі речовини.

Зверніть увагу й на втрату динаміки — автомобіль погано реагує на педаль газу, а оберти не перевищують 3000. Крім того, з-під днища можуть долинати металеві звуки — це наслідок руйнування внутрішніх керамічних стільників.

Перевірити стан деталі можна самостійно: прикладіть руку до вихлопної труби. Якщо потік газів слабкий — це ще один сигнал до діагностики.

Каталізатор — важлива частина екосистеми авто, тому ігнорувати його несправність не варто. Вчасна перевірка дозволить уникнути серйозних витрат та забезпечити нормальну роботу двигуна.

Нагадаємо, в гонитві за зручністю водії використовують перехідники у прикурювач для заряджання ґаджетів. Це звична справа: смартфон завжди під рукою, заряджання йде — начебто все добре. Але фахівці попереджають: така економія може обернутися дорогим ремонтом і серйозними проблемами з електрикою автомобіля.

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