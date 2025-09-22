Яка кнопка в автомобілі удвічі подовжить ресурс двигуна: досвідчений механік дав важливу пораду

Панель приладів в автомобілі / © Pixabay

Американський майстер Скотті Кілмер, який понад 50 років ремонтує автомобілі, поділився порадою, що може подвоїти життя двигуна. Йдеться про функцію дистанційного запуску. Вона зручна, адже дозволяє завести мотор ще до того, як водій сяде за кермо. Але, за словами Кілмера, саме вона шкодить більше, ніж приносить користі.

«Найбільший знос припадає на момент запуску. Це до 97% ресурсу, який втрачається ще до того, як ви рушите з місця», — пояснив механік у своєму відео.

На його думку, постійні дистанційні запуски скорочують ресурс навіть у нових авто.

Кілмер радить відключити цю функцію. Для цього достатньо натиснути кнопку з літерою «А» і круговою стрілкою на приладовій панелі. Саме вона відповідає за автоматичний запуск і зупинку двигуна.

В українських автосервісах підтверджують: поради колеги зі США не безпідставні. Інженер СТО у Києві Олексій С. у коментарі для SUV News пояснив, що холодний старт без навантаження — це удар для будь-якого мотора.

«Коли двигун працює сам на себе кілька хвилин, мастило ще не розподілене рівномірно. Це підсилює знос деталей», — говорить фахівець.

Особливо часто опцію дистанційного запуску вбудовують у кросовери та позашляховики. Власники таких авто рідко думають про наслідки, поки не стикаються з дорогим ремонтом. Вартість капремонту сучасного двигуна може сягати від 80 до 150 тисяч гривень, що перевищує ціну багатьох уживаних машин на ринку.

Експерти радять просте правило: краще завести мотор особисто, сісти за кермо й почати рух. Так двигун швидше виходить на робочий режим, а мастило розподіляється рівномірно. І хоча кнопка «А» видається дрібницею, у довгостроковій перспективі вона справді може зекономити власнику не одну сотню тисяч гривень.

