Яка марка авто є найнадійнішою: експерт дав відповідь

Відомий британський дилер і ведучий програми Wheeler Dealers Майк Брюер назвав автомобілі, які, за його досвідом, вважаються найнадійнішими.

Про це повідомило видання Express.

У ексклюзивному інтерв’ю він заявив, що саме Kia демонструє найкращі результати, адже машини цього бренду після продажу практично ніколи не повертаються у сервіс із проблемами.

Брюер пояснив, що ключову роль у популярності та репутації компанії відіграв кросовер Kia Sportage, який став бестселером у багатьох країнах. Окрім цього, виробник активно виходить на ринок електромобілів із моделями Niro та EV6, розширюючи свою присутність у сучасному сегменті.

На думку експерта, не лише Kia, а й інші корейські, японські та китайські марки, зокрема Hyundai та BYD, мають стабільно високі оцінки за надійність і якість збірки. Він підкреслив, що азійські автовиробники давно здобули репутацію надійних, але й німецькі бренди залишаються сильними гравцями на ринку.

«Якщо ми продаємо тридцять Transit на місяць, якщо ми продаємо Ford Transit, то можемо побачити, як один з них повертається через попереджувальну лампочку двигуна або невелику проблему, яка може виникнути, але якщо ми продаємо Kia, ми махаємо їм рукою на прощання і більше ніколи їх не побачимо», — зазначив Брюер.

Він також порадив покупцям вживаних авто обов’язково перевіряти історію транспортного засобу за допомогою онлайн-інструментів: від даних техоглядів і пробігу до інформації про відкликання моделей. Водночас наголосив, що сьогодні в цілому «важко купити поганий автомобіль», адже більшість сучасних моделей відповідають високим стандартам якості.

