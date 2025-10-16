ТСН у соціальних мережах

Яка помилка на механіці змушує мотор "задихатися" і призводить до втрати контролю на дорозі

Неправильне перемикання передач зношує двигун і може коштувати вам ремонту коробки перемикання передач.

Коробка перемикання передач

Багато хто обирає автомобілі з механічною коробкою за відчуття контролю. Але навіть досвідчені водії часом роблять помилки, що дорого обходяться. Найпоширеніша з них — неправильне перемикання передач під час руху.

Про це пише видання Твоя МАШИНА.

«Новачки часто перемикають передачі занадто рано або запізно. У першому випадку двигун працює на низьких обертах і починає смикатися, у другому — навпаки, реве і швидше зношується», — пояснює інструктор автошколи з Києва Олег Ш.

Якщо водій підвищує передачу при недостатніх обертах, мотор буквально задихається. Це створює вібрації, які передаються на коробку, вали і підшипники. Через кілька місяців такого режиму з’являються характерні шуми і люфт важеля.

Коли ж передачі вмикають із запізненням, навантаження переходить на зчеплення. Його фрикційний диск перегрівається, з’являється запах гару. Сервісні майстри кажуть, що більшість замін коштують близько 12–15 тисяч гривень і пов’язані саме з такими помилками.

Ще гірше, коли водій різко знижує передачу одразу на дві сходинки — наприклад, з п’ятої на третю.

«Оберти підлітають до максимуму, зчеплення не встигає спрацювати, а колеса можуть втратити зчеплення з дорогою», — попереджає механік Андрій Л., який 20 років ремонтує коробки в Харкові.

За словами фахівця, після кількох таких різких дій деталі КПП (коробки перемикання передач — ред.) доводиться міняти повністю.

Оптимальний спосіб перемикання — послідовно, без поспіху, орієнтуючись на звук двигуна. Більшість сучасних моторів комфортно працюють у діапазоні 2–3,5 тисяч обертів за хвилину.

Раніше ми писали, які автомобілі з Китаю обирають українці цьогоріч.

