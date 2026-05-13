Яка швидкість економить пальне: водіям назвали «золоте число»

На тлі високих цін на пальне водії дедалі частіше шукають способи зменшити витрати та рідше заїжджати на АЗС. У Генеральному директораті транспорту Іспанії (DGT) заявили, що ключ до економії полягає не в спеціальних добавках чи «секретних методах», а у правильному режимі водіння та дотриманні оптимальної швидкості.

Про це повідомило видання ElMotor.

В DGT зазначили, що існує так зване «золоте число» для економії пального — це швидкість у межах 90–100 км/год. Саме в цьому діапазоні двигун працює з найвищою термодинамічною ефективністю, а витрата пального залишається мінімальною.

Такого висновку дійшли на основі даних Інституту дорожнього руху та Інституту диверсифікації й енергозбереження (IDAE), які брали участь у підготовці «Посібника з ефективного водіння легкових автомобілів». У документі зазначається, що рух зі швидкістю близько 90 км/год вважається оптимальним для зниження витрат пального.

У DGT наголошують, що навіть незначне перевищення цієї швидкості помітно впливає на витрати. За їхніми підрахунками, збільшення швидкості зі 100 до 110 км/год підвищує споживання пального приблизно на 9%. Якщо ж автомобіль рухається зі швидкістю 120 км/год, витрата зростає вже на 30% порівняно з їздою на 90 км/год.

Фахівці пояснюють це аеродинамічним опором. Чим швидше рухається автомобіль, тим більше енергії потрібно для подолання опору повітря. При цьому зростання навантаження відбувається не поступово, а значно швидше зі збільшенням швидкості.

Водночас у DGT підкреслюють, що економія не повинна суперечити безпеці дорожнього руху. У відомстві зауважили, що рух зі швидкістю 90 км/год на автомагістралях хоча й дозволений, але не рекомендується. Причина — ризик створення небезпечної різниці у швидкості між автомобілями в потоці.

Окрім швидкості, у DGT радять звертати увагу і на роботу коробки передач. Для економнішого водіння рекомендують якомога раніше переходити на вищі передачі — ще до того, як автомобіль набере 50 км/год. Низькі передачі, за словами фахівців, потрібні переважно для старту або підйомів, але вони збільшують витрати пального.

Також у відомстві зазначають, що більшість сучасних двигунів працюють найефективніше у діапазоні від 1500 до 3000 обертів за хвилину. Підтримання двигуна в цих межах допомагає уникати перевантаження та зайвої витрати пального.

Для далеких поїздок водіям також радять використовувати круїз-контроль. У DGT пояснюють, що система допомагає підтримувати стабільну швидкість та уникати постійних коливань натискання на педаль акселератора, які непомітно збільшують споживання пального.

