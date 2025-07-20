Яка швидкість найекономічніша для авто: відповідь експертів здивує водіїв

Пальне / © pixabay.com

Реклама

Питання економії пального турбує кожного водія, особливо на тлі зростання цін на заправках. І хоч багато хто чув про «магічну» швидкість у 90 км/год, експерти наголошують: універсальної цифри не існує.

Про це пише Drive.

Раніше оптимальною вважалася швидкість близько 90 км/год — на той час це відповідало режиму найвищої передачі при мінімальних обертах у 4-ступінчастих коробках. Але з розвитком технологій усе змінилося. Сучасні автомобілі обладнані 6, 8 або навіть 10-ступеневими коробками передач і варіаторами, що дозволяють працювати ефективно на ширшому діапазоні швидкостей.

Реклама

Фахівці зазначають, що оптимальна швидкість для економії пального нині — не одна цифра, а певний діапазон. Найефективніше авто працює в межах 80–110 км/год. Саме при такій швидкості двигун має мінімальне навантаження, а аеродинамічний опір ще не надто високий.

Але й це не все. Не лише швидкість впливає на витрати пального. Величезне значення має стиль водіння: плавні старти й гальмування, стабільна швидкість, правильний тиск у шинах і відсутність зайвого багажу — усе це дозволяє значно зекономити пальне.

Отже, універсальної «магічної» швидкості немає. Для кожного авто — свої умови. Експерти радять орієнтуватися на дані бортового комп’ютера та адаптувати стиль водіння під конкретну ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіїв можуть оштрафувати за порожній бак: скільки доведеться заплатити.

Реклама