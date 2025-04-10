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Які автівки зі США стали найпопулярнішими серед українців: топ10
Склали рейтинг авто зі США, які поповнили український автопарк з січня по березень.
У І кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США. Середній вік “американців” з пробігом становить 6 років.
Про це повідомляє “Укравтопром”.
Найбільшу частку з цієї кількості, близько 42%, становлять електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Також 7% припало на гібридні авто, ще по 5% — дизельні та з ГБО.
До топ10 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:
TESLA Model Y — 1176 од.;
TESLA Model 3 — 1119 од.;
FORD Escape — 636 од.;
JEEP Cherokee — 511 од.;
NISSAN Rogue — 446 од.;
VOLKSWAGEN Passat — 413 од.;
CHEVROLET Bolt — 412 од.;
BMW X3 — 384 од.;
BMW X5 — 381 од.;
TESLA Model S — 360 од.
Раніше йшлося про те, що автівки з США масово завозять до України, але не всі з них відповідають стандартам. За це можна отримати штраф або втратити права.