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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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273
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Які автівки зі США стали найпопулярнішими серед українців: топ10

Склали рейтинг авто зі США, які поповнили український автопарк з січня по березень.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Авто

© Pixabay

У І кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США. Середній вік “американців” з пробігом становить 6 років.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

Найбільшу частку з цієї кількості, близько 42%, становлять електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Також 7% припало на гібридні авто, ще по 5% — дизельні та з ГБО.

До топ10 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

  • TESLA Model Y — 1176 од.;

  • TESLA Model 3 — 1119 од.;

  • FORD Escape — 636 од.;

  • JEEP Cherokee — 511 од.;

  • NISSAN Rogue — 446 од.;

  • VOLKSWAGEN Passat — 413 од.;

  • CHEVROLET Bolt — 412 од.;

  • BMW X3 — 384 од.;

  • BMW X5 — 381 од.;

  • TESLA Model S — 360 од.

Раніше йшлося про те, що автівки з США масово завозять до України, але не всі з них відповідають стандартам. За це можна отримати штраф або втратити права.

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Дата публікації
Кількість переглядів
273
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