Які авто 2026 року розчарували власників: експерти склали рейтинг

Щороку автовиробники презентують нові моделі, однак частина з них не виправдовує очікувань покупців. За даними Consumer Reports, серед найменш задоволених власників переважають водії гібридів та електромобілів.

Про це повідомило видання MotorBiscuit.

До переліку моделей, про покупку яких водії найчастіше шкодують, увійшли п’ять авто 2026 року.

Найнижчий рівень задоволеності зафіксували у Jeep Grand Cherokee PHEV. Лише 25% опитаних заявили, що купили б цю модель знову. Власники повідомляють про проблеми з надійністю, зокрема електричні несправності. При цьому ціна автомобіля стартує від понад 60 тисяч доларів.

Другу позицію посів Mazda CX-90 PHEV. Повторно придбати авто готові 34% власників. Серед основних причин невдоволення — робота гібридної системи. Водії зазначають, що перемикання між бензиновим і електричним режимами відбувається нечітко, що ускладнює керування та знижує комфорт під час поїздок.

У списку також опинився електромобіль Honda Prologue, створений у співпраці з General Motors. Лише 37% респондентів заявили про готовність знову обрати цю модель. Користувачі скаржаться на затримки в роботі інформаційно-розважальної системи, а також на швидкість заряджання, яка поступається іншим авто цього класу.

Четверте місце посів Audi Q4 e-tron. За даними звіту, лише 39% власників готові повторно купити цей електрокросовер. Серед недоліків вони називають жорстку їзду, повільну зарядку та інтер’єр, який не відповідає очікуванням від преміального бренду.

П’ятірку замикає Acura ADX — єдина модель у списку з двигуном внутрішнього згоряння. Лише 40% власників готові придбати її знову. Водії відзначають, що автомобіль за керованістю нагадує звичайний кросовер, попри позиціонування як позашляховика. Вартість моделі стартує від 35 тисяч доларів.

