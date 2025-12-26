Які авто стануть хітами 2026 року: експерти оглянули ключові прем’єри

Denza / © BYD

2026 рік може стати одним із найнасиченіших для автомобільного ринку за останній час. Автоексперти прогнозують появу десятків нових моделей, але кілька з них уже зараз називають потенційними хітами. Серед фаворитів — електрокари, гібриди та класичні спорткупе, а конкуренція між європейськими брендами й китайськими виробниками лише посилюється.

Про це повідомило видання Express.

Електричний Range Rover

Запуск повністю електричної версії Range Rover перенесли на 2026 рік, оскільки виробник вирішив провести додаткові випробування. У компанії розраховують, що ця модель стане ключовою відповіддю бренду на посилення конкуренції з боку китайських електричних SUV.

Новинка отримає акумулятор на 118 кВт·год, що забезпечить понад 300 миль ходу у звичайних умовах. Потужність у 552 к.с. дозволить розганятися до 100 км/год за 4,5 секунди, а швидкісне зарядження забезпечить від 10% до 80% приблизно за 20 хвилин. Орієнтовна ціна моделі — понад £100 тис (приблизно 5 701 000 гривень — Ред.).

OMODA 7

OMODA готується вивести на ринок середньорозмірний гібридний SUV уже в січні 2026 року. Модель оснащена батареєю 18,3 кВт·год і 1,5-літровим двигуном, що у поєднанні дає змогу проїхати понад 700 миль.

У салоні передбачено двозонний клімат-контроль, підігрів керма з екошкіри та аудіосистему Sony. Виробник пропонує семирічну гарантію, а ціни стартують від £32 тис (приблизно 1 824 320 гривень — Ред.).

Renault Twingo

Після успіху Renault 4 та Renault 5 компанія анонсувала ще одну модель — новий Twingo з виразним дизайном і денними ходовими вогнями у формі підкови. Електрокар обладнають батареєю на 27,5 кВт·год із прогнозованим запасом ходу близько 260 км.

Renault планує утримати ціну нижче £20 тис. (приблизно 1 140 200 гривень — Ред.), що може зробити Twingo одним із найдоступніших електромобілів.

Tesla Roadster

Після падіння продажів 2025 року Tesla розраховує перезапустити інтерес до бренду за допомогою родстера другого покоління. За заявами компанії, він матиме швидкість понад 250 миль/год і зможе розганятися до 100 миль/год менш ніж за дві секунди.

Автомобіль матиме знімний скляний дах і чотиримісний салон. Запас ходу очікується на рівні 620 миль. Ціна базової комплектації — близько £160 тис (приблизно 9 121 600 гривень — Ред.).

Honda Prelude

Оновлений Prelude привертає увагу своїм стриманим дизайном та виразною динамікою. Модель отримала схвальні відгуки за стабільність на дорозі та плавність розгону.

Особливістю авто є система S Shift, яка імітує перемикання передач. Вартість моделі стартує від £40 950 (приблизно 2 335 209,5 гривні — Ред.), що робить її одним із більш доступних варіантів серед електрифікованих купе.

Denza Z9 GT

Преміальний підрозділ BYD готує до виходу Denza Z9 GT — електричний автомобіль із потужністю 952 к.с., розгоном до 100 км/год за 3,4 секунди та максимальною швидкістю 235 км/год.

Модель оснащена батареєю Blade на 100,1 кВт·год із запасом ходу приблизно 630 км. Орієнтовна ціна — від £70 тис. до £90 тис. (близько 3 990 700 — 5 130 900 гривень — Ред.).

Porsche 718

Porsche переглянула свою електричну стратегію та вирішила повернути бензинові силові агрегати до моделей 718 Boxster та Cayman. За прогнозами, нова модифікація може отримати 4,0-літровий опозитний шестициліндровий мотор.

Очікується, що представники оновленої лінійки надійдуть у продаж 2026 року й стануть одними з найгучніших спортивних прем’єр року.

Нагадаємо, взимку автомобільні акумулятори часто виходять з ладу через поєднання морозів і низького заряду. Ми повідомляли, як захистити автомобільний акумулятор.