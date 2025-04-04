ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Які авто українці купували в першому кварталі 2025 року: рейтинг

Лідером рейтингу став Volkswagen Golf.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Вживані авто

Volkswagen Golf. / © commons.wikimedia.org

В січні-березні 2025 року в Україну ввезли 47 тисяч вживаних легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж у першому кварталі 2024 року. Середній вік авто становить 9,5 року.

Про це повідомив Укравтопром.

Які авто купляли українці

  • 46% — бензинові моделі

  • 23% — дизельні

  • 22% — електромобілі (вдвічі більше, ніж рік тому!)

  • 5% — гібриди

  • 4% — авто на газі

Топ-10 найпопулярніших моделей

  1. Volkswagen Golf — 2397 од.

  2. Renault Megane — 1731 од.

  3. Skoda Octavia — 1652 од.

  4. Volkswagen Tiguan — 1332 од.

  5. Audi Q5 — 1299 од.

  6. TESLA Model Y — 1219 од.;

  7. NISSAN Leaf — 1207 од.;

  8. TESLA Model 3 — 1151 од.;

  9. VOLKSWAGEN Passat — 1135 од.;

  10. NISSAN Rogue — 1037 од.

Нагадаємо, деякі водії в Україні повинні мати подвійне страхування.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie