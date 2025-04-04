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Які авто українці купували в першому кварталі 2025 року: рейтинг
Лідером рейтингу став Volkswagen Golf.
В січні-березні 2025 року в Україну ввезли 47 тисяч вживаних легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж у першому кварталі 2024 року. Середній вік авто становить 9,5 року.
Про це повідомив Укравтопром.
Які авто купляли українці
46% — бензинові моделі
23% — дизельні
22% — електромобілі (вдвічі більше, ніж рік тому!)
5% — гібриди
4% — авто на газі
Топ-10 найпопулярніших моделей
Volkswagen Golf — 2397 од.
Renault Megane — 1731 од.
Skoda Octavia — 1652 од.
Volkswagen Tiguan — 1332 од.
Audi Q5 — 1299 од.
TESLA Model Y — 1219 од.;
NISSAN Leaf — 1207 од.;
TESLA Model 3 — 1151 од.;
VOLKSWAGEN Passat — 1135 од.;
NISSAN Rogue — 1037 од.
Нагадаємо, деякі водії в Україні повинні мати подвійне страхування.