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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Які автомобілі найменше втрачають у ціні: топ-5 вигідних машин для покупки у 2025 році

Деякі моделі стабільно тримають ціну — і їх вигідно купувати навіть новими. Оприлюднено рейтинг авто, які найповільніше знецінюються на українському ринку.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Яке авто вигідне для покупки у 2025 році

Яке авто вигідне для покупки у 2025 році / © Pixabay

Плануєте купівлю автомобіля, але не хочете втратити половину його вартості вже за кілька років? Тоді вам потрібно знати: не всі машини однаково швидко дешевшають. Деякі моделі стабільно тримають ціну — і їх вигідно купувати навіть новими.

Український діловий портал «Експерт» зібрав рейтинг авто, які найповільніше знецінюються на українському ринку.

1. Toyota RAV4

  • Середнє знецінення за 5 років: лише 20–25%

  • Переваги: надійність, великий попит на вторинному ринку, економічність

  • Ціна нового (2025): від $31 000
    Цей кросовер вже багато років лідер серед «довгожителів» на ринку. Його купують, їздять і вигідно продають.

2. Mazda CX-5

  • Знецінення за 5 років: ≈ 27%

  • Плюси: комфортна, зручна у місті й на трасі, гарна репутація

  • Ціна: від $30 000
    Середній клас, але з преміальним відчуттям. CX-5 рідко довго затримується на сайтах з продажу авто — її швидко розбирають.

3. Skoda Octavia

  • Знецінення: 28–30%

  • Чому так: це улюблена «робоча конячка» для бізнесу й родини

  • Ціна: від $25 000
    Octavia надійна, доступна в обслуговуванні та затребувана навіть через 5–7 років експлуатації.

4. Volkswagen Tiguan

  • Втрати вартості: ≈ 29%

  • Особливість: ідеальний баланс розміру, ціни й якості

  • Ціна нової моделі: від $32 000
    Tiguan — популярний середній SUV із відмінною німецькою якістю. Його купують на роки, а продають — вигідно.

5. Honda CR-V

  • Знецінення: ≈ 26–28%

  • Чому в рейтингу: довговічність і висока надійність

  • Ціна 2025 року: від $33 000
    Це один із небагатьох японських кросоверів, який майже не втрачає в ціні й має величезний попит серед українців.

Чому це важливо?

При купівлі нового авто багато хто орієнтується на зовнішність чи характеристики. Але не менш важливо — як швидко це авто втратить свою ціну. Якщо обрати модель з високою залишковою вартістю, ви зможете:

  • вигідніше продати авто через кілька років;

  • менше втратити при обміні чи трейд-ін;

  • зберегти інвестицію в особистий транспорт.

Висновок

Вибирайте автомобіль, який має попит на вторинному ринку, доступний сервіс та нечасто «ламається» — саме такі авто й тримають ціну найкраще.

Раніше ми писали про те, через які продукти водій може провалити тест на алкоголь та отримати 17 тисяч гривень штрафу.

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