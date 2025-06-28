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Які автомобілі найменше втрачають у ціні: топ-5 вигідних машин для покупки у 2025 році
Деякі моделі стабільно тримають ціну — і їх вигідно купувати навіть новими. Оприлюднено рейтинг авто, які найповільніше знецінюються на українському ринку.
Плануєте купівлю автомобіля, але не хочете втратити половину його вартості вже за кілька років? Тоді вам потрібно знати: не всі машини однаково швидко дешевшають. Деякі моделі стабільно тримають ціну — і їх вигідно купувати навіть новими.
Український діловий портал «Експерт» зібрав рейтинг авто, які найповільніше знецінюються на українському ринку.
1. Toyota RAV4
Середнє знецінення за 5 років: лише 20–25%
Переваги: надійність, великий попит на вторинному ринку, економічність
Ціна нового (2025): від $31 000
Цей кросовер вже багато років лідер серед «довгожителів» на ринку. Його купують, їздять і вигідно продають.
2. Mazda CX-5
Знецінення за 5 років: ≈ 27%
Плюси: комфортна, зручна у місті й на трасі, гарна репутація
Ціна: від $30 000
Середній клас, але з преміальним відчуттям. CX-5 рідко довго затримується на сайтах з продажу авто — її швидко розбирають.
3. Skoda Octavia
Знецінення: 28–30%
Чому так: це улюблена «робоча конячка» для бізнесу й родини
Ціна: від $25 000
Octavia надійна, доступна в обслуговуванні та затребувана навіть через 5–7 років експлуатації.
4. Volkswagen Tiguan
Втрати вартості: ≈ 29%
Особливість: ідеальний баланс розміру, ціни й якості
Ціна нової моделі: від $32 000
Tiguan — популярний середній SUV із відмінною німецькою якістю. Його купують на роки, а продають — вигідно.
5. Honda CR-V
Знецінення: ≈ 26–28%
Чому в рейтингу: довговічність і висока надійність
Ціна 2025 року: від $33 000
Це один із небагатьох японських кросоверів, який майже не втрачає в ціні й має величезний попит серед українців.
Чому це важливо?
При купівлі нового авто багато хто орієнтується на зовнішність чи характеристики. Але не менш важливо — як швидко це авто втратить свою ціну. Якщо обрати модель з високою залишковою вартістю, ви зможете:
вигідніше продати авто через кілька років;
менше втратити при обміні чи трейд-ін;
зберегти інвестицію в особистий транспорт.
Висновок
Вибирайте автомобіль, який має попит на вторинному ринку, доступний сервіс та нечасто «ламається» — саме такі авто й тримають ціну найкраще.
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