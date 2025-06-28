Які автомобілі найменше втрачають у ціні: топ-5 вигідних машин для покупки у 2025 році

Яке авто вигідне для покупки у 2025 році / © Pixabay

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Плануєте купівлю автомобіля, але не хочете втратити половину його вартості вже за кілька років? Тоді вам потрібно знати: не всі машини однаково швидко дешевшають. Деякі моделі стабільно тримають ціну — і їх вигідно купувати навіть новими.

Український діловий портал «Експерт» зібрав рейтинг авто, які найповільніше знецінюються на українському ринку.

1. Toyota RAV4

Середнє знецінення за 5 років : лише 20–25%

Переваги : надійність, великий попит на вторинному ринку, економічність

Ціна нового (2025): від $31 000

Цей кросовер вже багато років лідер серед «довгожителів» на ринку. Його купують, їздять і вигідно продають.

2. Mazda CX-5

Знецінення за 5 років : ≈ 27%

Плюси : комфортна, зручна у місті й на трасі, гарна репутація

Ціна: від $30 000

Середній клас, але з преміальним відчуттям. CX-5 рідко довго затримується на сайтах з продажу авто — її швидко розбирають.

3. Skoda Octavia

Знецінення : 28–30%

Чому так : це улюблена «робоча конячка» для бізнесу й родини

Ціна: від $25 000

Octavia надійна, доступна в обслуговуванні та затребувана навіть через 5–7 років експлуатації.

4. Volkswagen Tiguan

Втрати вартості : ≈ 29%

Особливість : ідеальний баланс розміру, ціни й якості

Ціна нової моделі: від $32 000

Tiguan — популярний середній SUV із відмінною німецькою якістю. Його купують на роки, а продають — вигідно.

5. Honda CR-V

Знецінення : ≈ 26–28%

Чому в рейтингу : довговічність і висока надійність

Ціна 2025 року: від $33 000

Це один із небагатьох японських кросоверів, який майже не втрачає в ціні й має величезний попит серед українців.

Чому це важливо?

При купівлі нового авто багато хто орієнтується на зовнішність чи характеристики. Але не менш важливо — як швидко це авто втратить свою ціну. Якщо обрати модель з високою залишковою вартістю, ви зможете:

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вигідніше продати авто через кілька років;

менше втратити при обміні чи трейд-ін;

зберегти інвестицію в особистий транспорт.

Висновок

Вибирайте автомобіль, який має попит на вторинному ринку, доступний сервіс та нечасто «ламається» — саме такі авто й тримають ціну найкраще.

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