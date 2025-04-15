Які автомобілі небезпечно заправляти до повного бака: співробітник АЗС назвав їх

Заправка автомобіля 19 / 255

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В Україні дуже поширена звичка заправляти автомобілі на АЗС до повного бака. Однак для багатьох транспортних засобів така поведінка може бути небезпечною.

Досвідчений автозаправник розповів, які машини не терплять переливу палива. Про це пише SUV News.

Фахівець звернув увагу на те, що у сучасних автомобілях існує складна система вентиляції паливного бака, яка дає змогу оптимізувати тиск у ємності, а також запобігати витоку пального під час перекидання машини. У переповненому баку вона може бути залита паливом і прийти в непридатність.

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Водночас бензин може витікати назовні, створюючи передумови для появи корозії і навіть пожежі.

У старих моделях авто ця проблема може бути актуальна через погану фіксацію кришки бензобака. У разі переповнення ємності паливо може почати витікати прямо на кузов, що руйнує лакофарбове покриття і створює загрозу загоряння.

Нагадаємо, раніше ми писали поради для водіїв, як зекономити на пальному.