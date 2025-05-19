Toyota

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Експерти називають ці моделі авто «двигунами-мільйонниками». Мотори цих автівок здатні подолати мільйон кілометрів без капремонту.

Про це пише видання ”Автопілот”.

«Коли йдеться про справжніх „мільйонників“, мається на увазі ресурс, який двигун проходить без заміни головки блока та блока циліндрів. Саме це відрізняє якісні мотори від тих, що потребують регулярних втручань», — йдеться у повідомленні.

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Фахівці зауважують, що треба враховувати і те, що показник пробігу в кілометрах не завжди є об’єктивним. Важливіше, скільки часу працював двигун, тобто мотогодини. Авто, яке працює по 8 годин у заторах щодня, швидше вичерпує ресурс, ніж те, що проходить ті ж кілометри трасою.

Найвищий статус мають мотори, які витримують 1 000 000 км пробігу без капремонту. Що простіша конструкція, то більше шансів. Турбонадув, складна електроніка та новітні системи екологічності скорочують ресурс. Найнадійнішими зазвичай вважають рядні шестициліндрові двигуни — збалансовані, без надмірних вібрацій. Але й класичні «четвірки» здатні на великі досягнення.

Топ надійних авто: експерти назвали перелік

Toyota

Японська автіка має кілька легендарних моторів. Наприклад, 3S-FE (2,0 л, 120–140 к.с.) ставили на Camry, Avensis, RAV4 та інші. Відомі також 1JZ-GE (2,5 л) і 2JZ-GE (3,0 л) — «легенди JDM» з надзвичайним ресурсом. І, звісно, 1UZ-FE — V8 об’ємом 4,0 л, який працював у Toyota Celsior (аналог Lexus LS). У дизельному сегменті — серія 1HD, яка встановлювалася на Land Cruiser та автобуси Coaster.

BMW

Цю автівку часто критикують за складність і капризність, двигуни M30 і M50 — надійні шестициліндрові агрегати, які працювали на моделях 3, 5, 6 і 7 серій. Атмосферний V8 M60 теж встиг стати мільйонником, попри складне компонування. А турбодизель M57 (2,5–3,0 л) встановлювався не лише на BMW, а й на Range Rover та Opel Omega B — і теж прославився надійністю.

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Honda

Серія D (D15, D16) — чотирициліндрові атмосферники, які забезпечили Honda репутацію виробника найнадійніших моторів. Їх ставили на Civic, Accord, CRX, HR-V та навіть британські Rover.

Mitsubishi

Цей 2,0-літровий мотор (зокрема в атмосферній версії) славиться ресурсом і ставився на все — від пікапів до Lancer Evolution. Ліцензійні версії випускали Hyundai та китайські BAW. Турбована версія менш надійна, але атмосферник — справжній довгожитель.

Mercedes-Benz

Рядні п’ятициліндрові дизелі OM617 (з 1974 р.) і OM602 (з 1985 р.) працювали на моделях W123, W124, W201, а також на “Ґелендваґенах”, вантажівках і корейських SsangYong. Їхній ресурс підтверджено мільйонами кілометрів пробігу.

Зазначимо, що двигун-мільйонник існує. Надійність залежить не лише від конструкції, а й від ставлення власника до машини.

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Нагадаємо, водії можуть пошкодити свої автомобілі через просту помилку з перемиканням передач, що ставить під загрозу їхні фінанси.

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