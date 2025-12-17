Які автомобілі здатні проїхати понад 400 тисяч км: рейтинг найнадійніших моделей (фото)

Toyota очолила рейтинг / © https://focus.ua/

Імовірність того, що середньостатистичне авто подолає рубіж у 400 тисяч кілометрів, становить близько 5%. Водночас окремі бренди демонструють показники, які у кілька разів перевищують середні значення по ринку.

Аналітична компанія iSeeCars.com опублікувала результати масштабного дослідження надійності автомобілів, заснованого на реальних даних експлуатації.

Японські бренди — беззаперечні лідери

Перші позиції рейтингу повністю зайняли японські виробники. Європейські та американські марки до топ-4 не потрапили.

Toyota очолила список із показником 17,8%. Це означає, що майже кожен п’ятий автомобіль бренду має шанс пройти понад 400 тисяч кілометрів — у 3,7 раза більше за середній показник. Аналітики пояснюють це стриманим інженерним підходом: перевірені атмосферні двигуни, надійні трансмісії та відмова від сирих технологічних рішень. На другому місці опинився Lexus із результатом 12,8%. Преміальний бренд Toyota поєднує високий рівень комфорту з тією ж технічною надійністю. Двигуни серій UZ та GR добре відомі своїм великим ресурсом, а деякі автомобілі бренду долали і значно більші пробіги. Третю позицію посіла Honda — 10,8%. Компанія традиційно асоціюється з витривалими моторами, які добре переносять інтенсивну експлуатацію. Моделі Civic та Accord регулярно входять до списків найдовговічніших авто на вторинному ринку США. Четверте місце дісталося Acura з показником 7,2%. Попри преміальний статус, бренд використовує перевірену технічну базу Honda, що позитивно впливає на ресурс силових агрегатів і трансмісій.

Аутсайдери: пробіг понад 400 тисяч — рідкість

На іншому боці рейтингу опинилися переважно європейські преміальні бренди.

Maserati, Mini та Jaguar отримали нульовий статистичний показник. Це означає, що випадки досягнення такими авто пробігу понад 400 тисяч кілометрів настільки рідкісні, що практично не фіксуються у вибірці. Причинами називають складні двигуни, електроніку, високу вартість обслуговування та обмежену кількість фахівців з ремонту.

Майже нульовий результат показав і Land Rover — 0,1%. Попри комфорт і прохідність, складні системи повного приводу, пневмопідвіска та вимогливі силові агрегати суттєво знижують шанси на тривалу безпроблемну експлуатацію.

У чому причина різниці

Експерти пояснюють контраст між брендами різною філософією виробництва. Японські компанії роблять ставку на перевірені рішення, поступове впровадження технологій і простоту обслуговування. Європейські ж преміальні виробники орієнтуються на інновації, динаміку та дизайн, розраховуючи на те, що власники змінюватимуть автомобілі кожні кілька років, не доводячи їх до надвеликих пробігів.

