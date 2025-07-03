На дорогах України рейди: які документи треба мати водіям, щоб пройти перевірку

Первірка документів / © Associated Press

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В Україні під час рейдових перевірок інспектори здійснюють контроль діяльності водіїв. Слід перевірити наявність документів, які потрібно мати при собі.

Про це повідомляє ДСБТ-УКРТРАНСПБЕЗПЕКА.

Перевірка документів та діяльності водіїв

У разі здійснення внутрішніх перевезень пасажирів, інспектор перевіряє:

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1. Наявність та надання водієм для перевірки документів:

підтвердження водія відповідної категорії;

реєстраційні документи на транспортний засіб;

приклад паспорта маршруту з позначеннями «В»: 4) копія договору із замовником послуг та паспорт маршруту;

протокол перевірки технічного стану транспортного засобу;

договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

у разі кермування автобусом на маршруті протяжністю до 50 км включно: індивідуальну контрольну книжку водія або копію графіка змін водіїв, або карту водія, або інформацію з діючого та повіреного тахографа (заповнені реєстраційні списки режиму роботи та відпочинку водіїв — тахокарти у кількості, встановленої ЄС), або в разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом роздруковану на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв (водіїв);

у разі управління автобусом на маршруті протяжністю більше 50 км:

картку водія або інформацію з діючого та повіреного тахографа (заповнені реєстраційні списки режиму роботи та відпочинку водіїв тахокарти у кількості, встановленої ЄС), або бланк підтвердження діяльності, або в разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом роздруковану на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водія (водіїв).

2. Дотримання водієм автобуса затвердженого розкладу та маршрут руху.

3. Дотримання водієм режиму роботи та відпочинку.

4. Оснащення колісного транспортного засобу вогняним транспортом.

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5. Наявність в автобусі транспортних засобів відповідно до вимог, передбачених правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

6. Розміщення в салоні автобуса такої інформації:

витяг із Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в частині прав та обов'язків водія і пасажира, а на міському маршруті витяг із Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом;

визначення входу та виходу;

відомості про розмір штрафу для безквиткового проїзду та перевезення неоплаченого багажу;

відомості про автомобільного перевізника, про укладення договору страхування відповідності (дата укладення, номер), страховика (найменування, місцезнаходження, контактні дані для звернення), розмір страхової суми;

загальна пасажиромісткість із зазначенням окремої кількості місць для сидіння пасажирів;

визначення місць розташування аварійних виходів (із призначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки зовнішньої зупинки;

написи «Не курити», «Місце для пасажирів з дітьми та особами з інвалідністю» з одночасним їх дублюванням міжнародним символом доступності та знаком дитячого візка (на міських та приміських маршрутах);

нумерація місць під час здійснення міжміських та міжнародних перевезень.

7. Наявність відповідної ліцензії на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів.

8. Виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства України про автомобільний транспорт.

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Інші види перевезень

Також відомство підготувало детальні гайди для водіїв, які здійснюють:

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів (резидентами);

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів (нерезидентами)

внутрішні перевезення пасажирів (на таксі)

внутрішні перевезення пасажирів (нерегулярні)

внутрішні перевезення пасажирів (регулярні)

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів (резидентами України)

вантажні перевезення (у внутрішньому сполученні).

Детальніше про перелік документів за кожним вищезгаданим напрямком — шукайте у дописі "Укртрансбезпеки”.

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