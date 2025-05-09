- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 434
- Час на прочитання
- 1 хв
Які дизельні авто найчастіше ламаються: топ-5 ризикованих моделей
Дизельні авто економні, але не всі. Деякі моделі стають справжнім випробуванням для власників — ось п’ять найбільш проблемних.
Дизельні автомобілі традиційно цінуються за економічність і тягові характеристики. Однак не всі двигуни витримують випробування часом.
Про це повідомило видання Твоя МАШИНА.
1. BMW N47 (2.0d)
Моделі: BMW 3 Series (E90), 5 Series (E60), X1, X3 (2007–2013)
Головна проблема: Ланцюг ГРМ, який розтягується або обривається вже після 100 тис. км. Ремонт часто вимагає зняття двигуна.
Додаткові проблеми:
Витрата оливи
Високий знос турбіни
Дорога паливна апаратура
2. Renault/Nissan 1.5 dCi (K9K)
Моделі: Renault Megane, Duster, Nissan Qashqai (до 2015)
Головна проблема: Чутливі інжектори Delphi, які не витримують неякісного пального.
Додаткові проблеми:
Закоксування EGR
Проблеми з турбіною
Важкий запуск у мороз
3. Ford 2.0 TDCi (PSA)
Моделі: Ford Mondeo, S-Max (2008–2014)
Головна проблема: Ненадійна турбіна та забитий DPF.
Додаткові проблеми:
Часті помилки електроніки
Високі витрати на ремонт паливної системи
4. Opel 2.0 CDTI
Моделі: Insignia, Astra J, Zafira
Головна проблема: Нестабільна робота EGR і турбіни.
Додаткові проблеми:
Зависання клапанів
Проблеми з проводкою
5. Volkswagen 2.0 TDI (EA189)
Моделі: VW Passat B7, Audi A4, Skoda Superb (2008–2015)
Головна проблема: Забитий DPF, несправності EGR.
Додаткові проблеми:
Витік оливи
Падіння потужності
Як уникнути проблем?
Перевіряйте VIN на аварійність та відгуки власників.
Робіть діагностику перед покупкою.
Уважно вивчайте сервісну історію.
Нагадаємо, Toyota Corolla знову стала найпопулярнішою моделлю у світі, попри падіння продажів.