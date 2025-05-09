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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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434
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Які дизельні авто найчастіше ламаються: топ-5 ризикованих моделей

Дизельні авто економні, але не всі. Деякі моделі стають справжнім випробуванням для власників — ось п’ять найбільш проблемних.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
BMW

BMW / © motor1.com

Дизельні автомобілі традиційно цінуються за економічність і тягові характеристики. Однак не всі двигуни витримують випробування часом.

Про це повідомило видання Твоя МАШИНА.

1. BMW N47 (2.0d)

Моделі: BMW 3 Series (E90), 5 Series (E60), X1, X3 (2007–2013)

Головна проблема: Ланцюг ГРМ, який розтягується або обривається вже після 100 тис. км. Ремонт часто вимагає зняття двигуна.

Додаткові проблеми:

  • Витрата оливи

  • Високий знос турбіни

  • Дорога паливна апаратура

2. Renault/Nissan 1.5 dCi (K9K)

Моделі: Renault Megane, Duster, Nissan Qashqai (до 2015)

Головна проблема: Чутливі інжектори Delphi, які не витримують неякісного пального.

Додаткові проблеми:

  • Закоксування EGR

  • Проблеми з турбіною

  • Важкий запуск у мороз

3. Ford 2.0 TDCi (PSA)

Моделі: Ford Mondeo, S-Max (2008–2014)

Головна проблема: Ненадійна турбіна та забитий DPF.

Додаткові проблеми:

  • Часті помилки електроніки

  • Високі витрати на ремонт паливної системи

4. Opel 2.0 CDTI

Моделі: Insignia, Astra J, Zafira

Головна проблема: Нестабільна робота EGR і турбіни.

Додаткові проблеми:

  • Зависання клапанів

  • Проблеми з проводкою

5. Volkswagen 2.0 TDI (EA189)

Моделі: VW Passat B7, Audi A4, Skoda Superb (2008–2015)

Головна проблема: Забитий DPF, несправності EGR.

Додаткові проблеми:

  • Витік оливи

  • Падіння потужності

Як уникнути проблем?

  1. Перевіряйте VIN на аварійність та відгуки власників.

  2. Робіть діагностику перед покупкою.

  3. Уважно вивчайте сервісну історію.

Нагадаємо, Toyota Corolla знову стала найпопулярнішою моделлю у світі, попри падіння продажів.

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