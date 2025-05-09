- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 164
- Час на прочитання
- 1 хв
Які електромобілі ламаються рідше: опитування визначило лідерів
Якщо ви шукаєте надійний електромобіль, варто звернути увагу на MINI Electric, Nissan Leaf або BMW i4. Вони не лише екологічні, але й економні у обслуговуванні.
Опитування серед власників електромобілів визначило трійку найкращих за надійністю моделей. Дослідження охопило 34 електричні авто віком до п’яти років, оцінюючи частоту поломок, вартість ремонту та час його виконання.
Про це повідомило видання WhatCar?.
1. MINI Electric (2020–2024) — 98,4% надійності
Хетчбек із запасом ходу 233 км виявився лідером — лише 5% власників стикалися з проблемами, пов’язаними з акумулятором та електрикою. Ремонти проводилися безкоштовно, а час простою становив від 1 до 7 днів.
2. Nissan Leaf — 95,6% надійності
Один із найпопулярніших електромобілів у світі показав відмінний результат: 11% авто мали незначні несправності (оздоблення салону, гальма, електрика). Ремонт коштував недорого та займав менш як тиждень.
3. BMW i4 — 95,5% надійності
Попри те, що 27% власників повідомили про проблеми (кузов, електрика, зарядка), більшість з них були дрібними. Ключова перевага — безкоштовний ремонт у рамках гарантії.
Нагадаємо, електромобілі втрачають 40% ресурсу батареї через зручну функцію.