Які електромобілі найчастіше ламаються: 4 моделі

Електромобіль

У наш час електромобілі стають дедалі популярнішими — водії звертають увагу на економію на паливі та менший викид шкідливих речовин. Проте експлуатація електрокарів у реальних умовах частіше супроводжується несправностями та дефектами, ніж у традиційних автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

У матеріалі «Контракти.ua» розібралися, що конкретно йде не так та які моделі потрапили до топ-антирейтингу.

У чому найчастіше проблема

Дані провідного видання Consumer Reports показують: сучасні електромобілі в середньому мають приблизно 79% більше проблем із надійністю, ніж звичайні авто з двигуном внутрішнього згоряння. Причиною цього експерти називають новизну технологій, складність електричних систем і часті інновації, які ще не завжди добре налагоджені. ￼

Електромобілі справді мають значну перевагу — вони не потребують традиційного пального, що значно знижує експлуатаційні витрати. Проте на практиці водії електрокарів часто стикаються із несправностями, які можуть впливати на комфорт, безпеку та загальну експлуатацію транспортного засобу. Як зазначено в дослідженні, сучасні електрокари демонструють суттєво більшу частоту проблем, ніж автомобілі з ДВЗ, що пов’язано передусім із новизною конструкцій та технологій. ￼

Експерти пояснюють, що багато моделей ще перебувають у стадії вдосконалення: виробники активно впроваджують нові системи та програмне забезпечення, але разом із цим зростає й ризик відмов окремих вузлів. До того ж складні електронні компоненти, акумулятори та зарядні системи додають нових джерел для потенційних збоїв.

В окремих випадках недостатня адаптація до суворих умов експлуатації — наприклад, до морозних зим або неякісних доріг — також може призводити до передчасного зносу компонентів. Власники часто стикаються з потребою частого ремонту електроніки, акумуляторів, систем кондиціювання або навіть збоїв у зарядці.

Антирейтинг електромобілів — 4 ненадійні моделі

Експертний аналіз дозволив скласти антирейтинг найменш надійних електромобілів, які найчастіше фігурують у скаргах водіїв та оглядах фахівців:

1. Chevrolet Bolt (2017–2022) — серед ключових проблем — ризик загоряння акумулятора, повільна зарядка та збої програмного забезпечення. У певні роки виробник навіть відкликав частину авто для виправлення дефектів.

2. Ford F-150 Lightning 2025 — низька надійність електричної системи, проблеми з трансмісією та обмежений запас ходу при буксуванні.

3. Toyota Prius Prime 2023 — хоча гібридна спадщина моделі — плюс, деякі електронні системи та мультимедіа працюють нестабільно, а зарядка виявляється повільнішою, ніж очікують водії.

4. Tesla Cybertruck 2024 — незвичний дизайн та експериментальні рішення в кузові й електроніці стали причиною низки скарг на якість збірки та збої софту. ￼

Експерти також наголошують, що сам факт включення тієї чи іншої моделі до рейтингу не означає, що вона непридатна до експлуатації — багато проблем вирішуються виробниками в нових ревізіях та оновленнях. Та тим не менш, статистика показує: ризик несправностей у електрокарів залишається вищим, ніж у традиційних авто, особливо в ранніх моделях.

Раніше ми аналізували актуальні рейтинги надійності електромобілів на вторинному ринку — зокрема, які моделі EV із пробігом найнадійніші для українських водіїв. Там звертали увагу на різні фактори, включно з історією аварій, відгуками власників та статистикою ремонтів.