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Які електромобілі стали найпопулярнішими у березні: рейтинг "Укравтопрому"
Електричні автівки не втрачають своїх позицій.
У минулому місяці український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно березня минулого року попит на електромобілі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 року на 4%.
Про це повідомляє “Укравтопром”.
“Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4532 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3885 шт.). Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто”, — йдеться у повідомленні.
Топ5 нових електромобілів:
BYD Song Plus — 100 од.;
VOLKSWAGEN ID.Unyx — 96 од.;
ZEEKR 001 — 69 од.;
ZEEKR 7X — 59 од.;
AUDI Q4 e-tron — 45 од.
Топ5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
TESLA Model Y — 448 од.;
NISSAN Leaf — 445 од.;
TESLA Model 3 — 410 од.;
HYUNDAI Kona — 273 од.;
KIA Niro — 270 од.
Додається, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж в І кв. 2024 року. З них нових — 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).
Раніше українська компанія повідомила, що вона спільно з виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою "народного електроавтомобіля" зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.