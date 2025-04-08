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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Які електромобілі стали найпопулярнішими у березні: рейтинг "Укравтопрому"

Електричні автівки не втрачають своїх позицій.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Електромобіль

Електромобіль / © Associated Press

У минулому місяці український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно березня минулого року попит на електромобілі зріс на 6%, а у порівнянні з лютим 2025 року на 4%.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

“Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4532 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3885 шт.). Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто”, — йдеться у повідомленні.

Топ5 нових електромобілів:

  • BYD Song Plus — 100 од.;

  • VOLKSWAGEN ID.Unyx — 96 од.;

  • ZEEKR 001 — 69 од.;

  • ZEEKR 7X — 59 од.;

  • AUDI Q4 e-tron — 45 од.

Топ5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • TESLA Model Y — 448 од.;

  • NISSAN Leaf — 445 од.;

  • TESLA Model 3 — 410 од.;

  • HYUNDAI Kona — 273 од.;

  • KIA Niro — 270 од.

Додається, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж в І кв. 2024 року. З них нових — 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).

Раніше українська компанія повідомила, що вона спільно з виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою "народного електроавтомобіля" зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.

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