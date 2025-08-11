ТСН у соціальних мережах

Які електромобілі вибирали українці у липні: топ-5 моделей

Український автопарк поповнили понад 7 тисяч електрокарів у липні.

Наталія Магдик
Електромобіль

Електромобіль / © Pixabay

У липні український автопарк поповнили понад 7 тисяч електромобілів на акумуляторних джерелах живлення. Це на 47% більше, ніж у той самий період минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром у Telegram.

Більшість з них — легкові авто. За місяць українці купили 6849 легкових електромобілів, серед яких 1587 були новими, а 5262 — з пробігом. При цьому продаж нових електрокарів зріс на 62%, а уживаних — на 42%.

Також за липень було зареєстровано 176 комерційних електромобілів, але новими з них були лише 20.

Серед нових електрокарів найпопулярнішими стали BYD Song Plus EV (384 авто), HONDA eNS1 (206 авто), VOLKSWAGEN ID.UNYX (131 авто), ZEEKR 7X (104 авто) та AUDI Q4 e-tron (89 авто).

Якщо говорити про уживані електромобілі, то лідерами імпорту стали TESLA Model Y (733 авто), TESLA Model 3 (567 авто), NISSAN Leaf (522 авто), KIA Niro EV (265 авто) та HYUNDAI Kona Electric (226 авто).

Загалом, попит на електромобілі в Україні продовжує зростати, що свідчить про активний перехід водіїв на екологічний транспорт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні не планують продовжувати пільговий режим щодо сплати ПДВ при імпорті електромобілів. Відповідна норма діє лише до кінця 2025 року.

