Які п’ять сигналів на панелі приладів можуть вбити ваше авто

Панель приладів авто / © Pixabay

Водії часто сподіваються, що жовта лампочка на панелі приладів автомобіля згасне сама. Але кожен символ має свою причину.

Ігнор попереджувальних сигналів може обернутися дорогим ремонтом або навіть зупинкою машини посеред дороги, пише SlashGear.

Check Engine — жовте не завжди безпечне

Цей індикатор вважають «королем ігнору». Він з’являється як при банальному нещільно закрученому паливному ковпачку, так і при серйозних проблемах з двигуном. Жовте світло без миготіння зазвичай означає не критичну несправність, але відкладати візит на СТО не варто. Якщо лампа червона чи блимає — це вже аварійна ситуація. У такому разі потрібно одразу зупинитися і викликати евакуатор.

TPMS — не лише взимку

Символ підкови з окликом часто плутають з другорядним попередженням. Насправді він вказує на втрату тиску в колесах. Узимку це трапляється частіше через різкі зміни температури. Але і влітку лампа може загорітися через перекачане колесо або збій датчика. Регулярна перевірка раз на місяць допомагає уникнути неприємних сюрпризів.

Тиск оливи — мотор без «крові» довго не живе

Маленька лійка на панелі — сигнал, який потребує негайної реакції. Часто достатньо долити мастило. Якщо ж воно темне, пахне гаром чи має бруд — потрібна повна заміна. Іноді проблема не в самому мастилі, а у несправному насосі чи датчику. Ігнорувати цей сигнал небезпечно: перегрів і заклинювання двигуна можуть стати фіналом.

ABS — коли гальма вирішують життя

ABS рятує під час екстреного гальмування. Якщо символ загорівся після старту, система може бути відключена. Причини різні: забруднені датчики, низький рівень гальмівної рідини чи збій у електроніці. Їздити з таким сигналом ризиковано, адже в критичний момент колеса можуть заблокуватися.

Акумулятор — не тільки про стару батарею

Червоний символ батареї не завжди означає смерть акумулятора. Часто проблема в генераторі чи регуляторі напруги. Якщо вчасно не звернути увагу, збої торкнуться фар, електроприводів та навіть паливної системи. У результаті авто може зупинитися на ходу.

Попереджувальні індикатори — це не прикра дрібниця. Їх ігнор стає причиною дорогих поломок і аварій. Регулярна перевірка стану авто та уважність до панелі приладів — гарантія спокійних поїздок.

