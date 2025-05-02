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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Які продукти краще не їсти за кермом: змусять подути в трубочку

Досвідчений патрульний розповів, вживання яких продуктів найчастіше викликає у його колег підозри в тому, що водій перебуває в нетверезому стані.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Алкотестер

Алкотестер / © 5 канал

Кількість зафіксованих випадків нетверезого водіння з кожним роком в Україні лише зростає, незважаючи на суворий контроль з боку поліції і суворе покарання. Нерідко страждають і абсолютно невинні автомобілісти, які не вживали ні алкоголь, ні наркотики, але позбавляються прав за «п’яну їзду».

Досвідчений патрульний розповів, вживання яких продуктів найчастіше викликає у його колег підозри в тому, що водій перебуває в нетверезому стані. Про це пише SUV News.

Насамперед інспектор звернув увагу на виноград, який створює «винний» запах із порожнини рота і може викликати бродіння в організмі, підвищуючи рівень алкоголю в організмі. Також до «бродячих» продуктів належать квас, кефір і йогурт, які можуть давати як додатковий запах, так і кількість проміле.

Поліцейський також закликав водіїв відмовитися від вживання часнику, цибулі, солінь, м’ятних цукерок, які дають різкий запах. Інспектори, як правило, розцінюють це як спробу замаскувати сліди вживання спиртного і майже завжди ініціюють перевірку на алкотестері.

Водночас патрульний наголосив, що перевірки на «Драгері» боятися тверезим водіям не варто. Навіть якщо якісь продукти викликали незначне підвищення рівня алкоголю в крові, то малоймовірно, що він перевищить встановлену норму в 0,2 проміле. Якщо ж це все-таки станеться, важливо пам’ятати, що сама по собі перевірка на алкотестері не є підставою для штрафу і позбавлення прав водія.

Інспектор нагадав, що автомобілісти мають право не погоджуватися з результатами тестування і вимагати від поліцейських направлення на медогляд. Лікар-нарколог уже зможе більш професійно та кваліфіковано обстежити вас на наявність ознак сп’яніння, враховуючи природні відхилення, спричинені вживанням неалкогольних продуктів.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю у крові горе-батька в 11 разів перевищував норму.

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