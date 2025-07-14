Які водії найчастіше отримують штрафи та чому: розповів патрульний

Автомобіль / © Unsplash

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Патрульний із семирічним досвідом розповів, що деяких водіїв поліцейські зупиняють частіше не через особисту упередженість, а через характерну поведінку на дорозі.

Про це патрульний на умовах анонімності сказав виданню «Твоя МАШИНА».

За його словами, є типи водіїв, які самі провокують конфлікти, навіть не усвідомлюючи цього.

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«Є типажі, які самі собі вороги. Штрафують їх частіше не тому, що злі, а тому що поводяться як „мішені“, — зазначив інспектор.

До першої категорії він відносить імпульсивних водіїв. Ще до початку розмови вони починають вимагати пояснень і пред’являти претензії. Такий підхід лише ускладнює ситуацію: патрульні змушені реагувати, і це нерідко закінчується кількома протоколами.

«Сам скандал з ними вже втомлює, і колеги „відпрацьовують“ це штрафами», — додає поліцейський.

Друга група — це водії, які занадто поступливі. Вони одразу починають вибачатися, навіть коли ще нічого не сталося. Такою поведінкою легко користуються недобросовісні інспектори.

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Третій тип — агресивні водії. Вони поводяться з викликом, можуть грубіянити, тиснути, навіть у випадках, коли справді порушили правила. У відповідь поліцейські демонструють жорсткість: «Штраф — як метод „виховання“.

Четверта категорія — метушливі. Вони завжди кудись поспішають: то на роботу, то до лікаря, то на потяг, який ось-ось від’їжджає. Їм важливо просто поїхати далі, тому готові швидко підписати будь-які документи, навіть не розібравшись.

Патрульний дав пораду водіям: не реагувати емоційно та не кидатися в крайнощі. Якщо є підозра, що інспектор діє неправомірно, найкраще — спокійно знімати все на камеру та вирішувати ситуацію через правові механізми.

Нагадаємо, патрульний озвучив перелік моделей авто, які найрідше зупиняє поліція. Адже, якщо правоохоронці не шукають конкретну машину, їхній вибір часто залежить від типу авто, його зовнішнього вигляду та поведінки водія.

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