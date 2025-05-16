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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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111
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Які вживані авто до 5 років найпопулярніші в Україні: рейтинг

Tesla, Kia, Hyundai — у топі продажів. Які вживані авто до 5 років обирають українці?

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
KIA Niro

KIA Niro / © kianewscenter.com

У квітні українські водії купили 5,6 тисячі вживаних іномарок віком до 5 років, імпортованих з-за кордону. Цікаво, що кожен другий автомобіль — електричний.

Про це повідомив «Укравтопром».

Ринок «молодих» авто розподілився так:

  • Електромобілі — 50%;

  • Бензинові — 33%;

  • Гібриди — 9%;

  • Дизельні — 6%;

  • Авто з ГБО — всього 2%.

Топ-10 популярних моделей

  1. TESLA Model Y — 552 од.;

  2. TESLA Model 3 — 306 од.;

  3. KIA Niro — 200 од.;

  4. NISSAN Rogue — 171 од.;

  5. HYUNDAI Kona — 168 од.;

  6. MAZDA CX5 — 167 од.;

  7. AUDI E-Tron Sportback — 149 од.;

  8. CHEVROLET Bolt — 129 од.;

  9. VOLKSWAGEN Tiguan — 115 од.;

  10. NISSAN Leaf — 109 од.

Раніше ми писали, чому на лобовому склі авто є чорні точки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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