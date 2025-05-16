Які вживані авто до 5 років найпопулярніші в Україні: рейтинг

KIA Niro / © kianewscenter.com

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У квітні українські водії купили 5,6 тисячі вживаних іномарок віком до 5 років, імпортованих з-за кордону. Цікаво, що кожен другий автомобіль — електричний.

Про це повідомив «Укравтопром».

Ринок «молодих» авто розподілився так:

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Електромобілі — 50%;

Бензинові — 33%;

Гібриди — 9%;

Дизельні — 6%;

Авто з ГБО — всього 2%.

Топ-10 популярних моделей

TESLA Model Y — 552 од.; TESLA Model 3 — 306 од.; KIA Niro — 200 од.; NISSAN Rogue — 171 од.; HYUNDAI Kona — 168 од.; MAZDA CX5 — 167 од.; AUDI E-Tron Sportback — 149 од.; CHEVROLET Bolt — 129 од.; VOLKSWAGEN Tiguan — 115 од.; NISSAN Leaf — 109 од.

Раніше ми писали, чому на лобовому склі авто є чорні точки.