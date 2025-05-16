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Які вживані авто до 5 років найпопулярніші в Україні: рейтинг
Tesla, Kia, Hyundai — у топі продажів. Які вживані авто до 5 років обирають українці?
У квітні українські водії купили 5,6 тисячі вживаних іномарок віком до 5 років, імпортованих з-за кордону. Цікаво, що кожен другий автомобіль — електричний.
Про це повідомив «Укравтопром».
Ринок «молодих» авто розподілився так:
Електромобілі — 50%;
Бензинові — 33%;
Гібриди — 9%;
Дизельні — 6%;
Авто з ГБО — всього 2%.
Топ-10 популярних моделей
TESLA Model Y — 552 од.;
TESLA Model 3 — 306 од.;
KIA Niro — 200 од.;
NISSAN Rogue — 171 од.;
HYUNDAI Kona — 168 од.;
MAZDA CX5 — 167 од.;
AUDI E-Tron Sportback — 149 од.;
CHEVROLET Bolt — 129 од.;
VOLKSWAGEN Tiguan — 115 од.;
NISSAN Leaf — 109 од.
Раніше ми писали, чому на лобовому склі авто є чорні точки.