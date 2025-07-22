Які вживані авто найменше ламаються: 5 моделей, які не підведуть навіть через роки

Honda Jazz

Реклама

На вторинному ринку не бракує проблемних машин, але є моделі, які роками заробили репутацію витривалих і безпроблемних. Експерти назвали п’ятірку найбільш надійних авто з пробігом, які можна купувати без зайвих страхів.

Про це повідомило видання OBOZ.UA.

До списку увійшли моделі з різних сегментів, які мають довіру водіїв по всьому світу: Honda Jazz, Suzuki Jimny, Toyota Venza, Buick V8 і Renault Logan.

Реклама

Ці автомобілі не змагаються між собою, адже належать до різних класів і виконують різні завдання. Проте кожна модель із добірки має чіткі переваги, здатні задовольнити потреби свого власника.

Honda Jazz — це міський автомобіль, який прослужить довго за умови належного обслуговування. Suzuki Jimny відомий своєю міцністю на бездоріжжі. Toyota Venza забезпечує відносно сучасний досвід пересування для родини. Buick V8 — дуже надійний американський седан, який підходить будь-якому, але має високу витрату пального. Renault Logan добре знаний на ринку — може працювати навіть у разі мінімального технічного обслуговування.

Нагадаємо, відомий американський автомеханік і блогер Скотті Кілмер закликав власників автомобілів звернути особливу увагу на стан шин, а саме — на зношеність протектора. Експерт наголосив: шини зі стертою рифленою поверхнею становлять смертельну небезпеку, особливо під час дощу.