- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 596
- Час на прочитання
- 1 хв
Які вживані авто найменше ламаються: 5 моделей, які не підведуть навіть через роки
Купівля авто з пробігом — ризик, але деякі моделі роками не потребують ремонту. Експерти назвали п’ятірку найнадійніших вживаних машин.
На вторинному ринку не бракує проблемних машин, але є моделі, які роками заробили репутацію витривалих і безпроблемних. Експерти назвали п’ятірку найбільш надійних авто з пробігом, які можна купувати без зайвих страхів.
Про це повідомило видання OBOZ.UA.
До списку увійшли моделі з різних сегментів, які мають довіру водіїв по всьому світу: Honda Jazz, Suzuki Jimny, Toyota Venza, Buick V8 і Renault Logan.
Ці автомобілі не змагаються між собою, адже належать до різних класів і виконують різні завдання. Проте кожна модель із добірки має чіткі переваги, здатні задовольнити потреби свого власника.
Honda Jazz — це міський автомобіль, який прослужить довго за умови належного обслуговування. Suzuki Jimny відомий своєю міцністю на бездоріжжі. Toyota Venza забезпечує відносно сучасний досвід пересування для родини. Buick V8 — дуже надійний американський седан, який підходить будь-якому, але має високу витрату пального. Renault Logan добре знаний на ринку — може працювати навіть у разі мінімального технічного обслуговування.
Нагадаємо, відомий американський автомеханік і блогер Скотті Кілмер закликав власників автомобілів звернути особливу увагу на стан шин, а саме — на зношеність протектора. Експерт наголосив: шини зі стертою рифленою поверхнею становлять смертельну небезпеку, особливо під час дощу.