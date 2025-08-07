Які вживані авто найменше ламаються: оприлюднено рейтинг

Автомобіль / © Pixabay

Вибір вживаного автомобіля — завжди ризик. Надто коли мова йде про довіру до стану машини, яку раніше вже експлуатували.

Про це повідомив Auto Świat.

Серед авто віком від чотирьох до п’яти років лідером став Volkswagen Golf Sportsvan. Цей автомобіль виявився рекордно надійним — лише 4,2% екземплярів мали суттєві дефекти. Його вважають однією з найкращих моделей для міста і родини завдяки вдалому поєднанню простору, економічності та якісної збірки.

На другій позиції — Volkswagen T-Roc із показником 4,5%. Цей стильний компактний кросовер здобув прихильність завдяки платформі MQB, яка забезпечує високу ремонтопридатність і стабільну роботу вузлів. Його експлуатаційні якості вже давно відзначають власники як у Європі, так і в Україні.

Третє місце посів Volkswagen T-Cross із результатом 4,6% серйозних несправностей. Незважаючи на свої компактні габарити, цей субкомпактний SUV демонструє відмінну витривалість, особливо в умовах міського руху.

Також у топ увійшли Audi Q2, Mazda CX-3 та Suzuki Vitara. Усі ці моделі мають свої переваги: німецька точність, японська надійність, продумане оснащення. Загальна тенденція очевидна — виробники, які не економлять на компонентах, отримують довіру водіїв.

