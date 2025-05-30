Якісне авто за невеликі гроші: експерт назвав 5 моделей, що прослужать довго

Якісний автомобіль можна придбати і за невеликі гроші, якщо знати, що обирати

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На ринку вживаних автомобілів завжди існує високий попит на бюджетні моделі. Однак знайти автомобіль, який дійсно буде надійним та не потребуватиме частих ремонтів, є непростим завданням. Власник мережі спеціалізованих СТО поділився п’ятьма перевіреними варіантами автівок вартістю до $6000, які, після проведення первинного технічного обслуговування, потребуватимуть лише планових оглядів.

Про це пише UA Motors.

Серед рекомендованих авто — Skoda Rapid, особливо моделі 2012–2015 років випуску. Цей автомобіль вирізняється своєю практичністю, легкістю в обслуговуванні, містким багажником та комфортним салоном. Найкраще зарекомендували себе модифікації, оснащені 1,6-літровим двигуном та автоматичною коробкою передач, що забезпечує їхню довговічність.

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Почесне місце у списку займає легендарна Toyota Corolla. Моделі дев’ятого та десятого поколінь, випущені у період з 2004 по 2009 рік, досі вважаються одними з найбільш надійних у своєму класі. Навіть після пробігу понад 300 тисяч кілометрів вони демонструють значний ресурс і не створюють серйозних проблем у процесі експлуатації. Хоча їхнє оснащення може бути простим, технічна база перевірена роками бездоганної роботи.

Chevrolet Epica — менш поширений, але не менш вартий уваги варіант. Автомобілі 2007–2009 років випуску можуть похвалитися пристойною комплектацією та двигунами з великим запасом міцності. Це комфортабельний седан, який стане чудовим вибором для тих, хто шукає збалансовану альтернативу більш розрекламованим моделям.

Ford Focus (2007–2010 років випуску) залишається одним із найоптимальніших рішень у своєму ціновому сегменті. Його цінують за привабливий зовнішній вигляд, міцну підвіску, відмінну керованість та легкість у технічному обслуговуванні.

Завершує добірку Renault Megane. Автомобілі другого та третього поколінь, виготовлені у період з 2008 по 2012 рік, вирізняються сучасним дизайном та цілком достойним оснащенням. Вони не поступаються своїм конкурентам ані за стилем, ані за рівнем комфорту, при цьому залишаючись досить надійними транспортними засобами.

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Всі ці моделі є відмінними пропозиціями для тих, хто бажає придбати економічний, але водночас довговічний автомобіль.

Нагадаємо, коли автомобіль вичерпав свій ресурс, його утримання може стати надмірним тягарем. Експерти назвали головні сигнали, що свідчать про необхідність продати автівку.