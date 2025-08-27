Оформлення ДТП / © iStock

Реклама

Подорож за межі України завжди приносить нові враження, проте навіть досвідчені водії можуть опинитися у ситуації дорожньо-транспортної пригоди. У такому випадку важливо чітко знати, як діяти, щоб максимально швидко оформити всі необхідні документи та уникнути зайвих витрат часу і грошей.

Про це пише видання SUV News.

У більшості країн, що приєдналися до системи «Зелена картка», застосовуються положення Віденської конвенції, тому порядок дій при ДТП майже не відрізняється від українського. Перше, що потрібно зробити, — оцінити, чи можливо обійтися без виклику поліції і заповнити документи самостійно.

Реклама

Якщо під час аварії ніхто не постраждав, а пошкодження автомобілів невеликі, можна скористатися паперовим Європротоколом, який визнається усіма страховими компаніями за кордоном. Електронні версії, як правило, не підходять. У випадку серйозних ушкоджень або травмованих осіб слід негайно зателефонувати на номер 112, викликаючи поліцію та медичну допомогу.

Для подальшого оформлення страхових виплат важливо ретельно зафіксувати обставини ДТП. Необхідно зробити фото та відео загального плану, знімки пошкоджень автомобілів та номерних знаків. Також слід записати дані учасників аварії та свідків, серії та номери страхових полісів, а також назви страхових компаній. Всі паперові бланки, заповнені на місці, потрібно підписати та засвідчити.

Обмін інформацією між водіями повинен бути відкритим і прозорим. Винуватець надає свій сертифікат «Зелена картка», а потерпілий — копію поліса та повідомлення для страхової компанії. Дотримання цих правил допомагає швидко вирішити питання компенсації та уникнути суперечок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що подорожуючи Європою на власному авто, одною з головних вимог є наявність поліса міжнародного автострахування «Зелена карта». Придбати його необхідно щонайменше за добу до виїзду з України.