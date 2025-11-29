ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Яку кнопку натиснути, щоб швидко прибрати конденсат із лобового скла: порада експертів

Експерти пояснили, яка кнопка допомагає швидко очистити лобове скло та забезпечити безпечний виїзд у морозні дні.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Лобове скло

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

З настанням морозів водії все частіше стикаються з проблемою запотівання лобового скла. Через різкий перепад температур на холодній поверхні утворюється конденсат, який суттєво знижує видимість і ускладнює керування авто. Експерти нагадують: існує простий та швидкий спосіб позбутися конденсату.

Про це повідомило видання Express та Green Flag.

Фахівці наголошують, що взимку водіям важливо дотримуватися вимог безпеки та вирушати в дорогу лише з повністю чистими вікнами У холодну пору багато хто шукає поради в соцмережах, проте Green Flag називає найнадійніший спосіб усунути запотівання — увімкнути кондиціонер.

У компанії пояснюють, що конденсат з’являється, коли тепле повітря в салоні стикається з холодним склом. Щоб пришвидшити процес очищення, радять одразу після запуску авто вмикати вентилятор на максимум, спрямовувати повітряний потік на вікна та активувати обігрів. Найважливіше — не забути про кондиціонер, який сушить повітря й запобігає накопиченню вологи.

Фахівці також рекомендують вимкнути рециркуляцію та злегка відчинити вікно, щоб свіже сухе повітря швидше розсіяло пару. Водіям нагадують: рух із частково запітнілими вікнами є порушенням закону та створює серйозну небезпеку.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити обов’язковий технічний контроль (техогляд) для всіх без винятку транспортних засобів, включно з приватними легковими автомобілями. Наразі ця вимога поширюється лише на комерційний транспорт — вантажівки та автобуси.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie