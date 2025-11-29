Яку кнопку натиснути, щоб швидко прибрати конденсат із лобового скла: порада експертів

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

Реклама

З настанням морозів водії все частіше стикаються з проблемою запотівання лобового скла. Через різкий перепад температур на холодній поверхні утворюється конденсат, який суттєво знижує видимість і ускладнює керування авто. Експерти нагадують: існує простий та швидкий спосіб позбутися конденсату.

Про це повідомило видання Express та Green Flag.

Фахівці наголошують, що взимку водіям важливо дотримуватися вимог безпеки та вирушати в дорогу лише з повністю чистими вікнами У холодну пору багато хто шукає поради в соцмережах, проте Green Flag називає найнадійніший спосіб усунути запотівання — увімкнути кондиціонер.

Реклама

У компанії пояснюють, що конденсат з’являється, коли тепле повітря в салоні стикається з холодним склом. Щоб пришвидшити процес очищення, радять одразу після запуску авто вмикати вентилятор на максимум, спрямовувати повітряний потік на вікна та активувати обігрів. Найважливіше — не забути про кондиціонер, який сушить повітря й запобігає накопиченню вологи.

Фахівці також рекомендують вимкнути рециркуляцію та злегка відчинити вікно, щоб свіже сухе повітря швидше розсіяло пару. Водіям нагадують: рух із частково запітнілими вікнами є порушенням закону та створює серйозну небезпеку.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити обов’язковий технічний контроль (техогляд) для всіх без винятку транспортних засобів, включно з приватними легковими автомобілями. Наразі ця вимога поширюється лише на комерційний транспорт — вантажівки та автобуси.