- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Яку кнопку натиснути, щоб швидко прибрати конденсат із лобового скла: порада експертів
Експерти пояснили, яка кнопка допомагає швидко очистити лобове скло та забезпечити безпечний виїзд у морозні дні.
З настанням морозів водії все частіше стикаються з проблемою запотівання лобового скла. Через різкий перепад температур на холодній поверхні утворюється конденсат, який суттєво знижує видимість і ускладнює керування авто. Експерти нагадують: існує простий та швидкий спосіб позбутися конденсату.
Про це повідомило видання Express та Green Flag.
Фахівці наголошують, що взимку водіям важливо дотримуватися вимог безпеки та вирушати в дорогу лише з повністю чистими вікнами У холодну пору багато хто шукає поради в соцмережах, проте Green Flag називає найнадійніший спосіб усунути запотівання — увімкнути кондиціонер.
У компанії пояснюють, що конденсат з’являється, коли тепле повітря в салоні стикається з холодним склом. Щоб пришвидшити процес очищення, радять одразу після запуску авто вмикати вентилятор на максимум, спрямовувати повітряний потік на вікна та активувати обігрів. Найважливіше — не забути про кондиціонер, який сушить повітря й запобігає накопиченню вологи.
Фахівці також рекомендують вимкнути рециркуляцію та злегка відчинити вікно, щоб свіже сухе повітря швидше розсіяло пару. Водіям нагадують: рух із частково запітнілими вікнами є порушенням закону та створює серйозну небезпеку.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити обов’язковий технічний контроль (техогляд) для всіх без винятку транспортних засобів, включно з приватними легковими автомобілями. Наразі ця вимога поширюється лише на комерційний транспорт — вантажівки та автобуси.