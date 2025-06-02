Який бензин краще обрати влітку для безпечної їзди

Автомобіль / © Unsplash

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З настанням літа багато водіїв замислюються, яке паливо обрати для свого авто — А-92 чи А-95. Особливо це питання актуальне у спекотну погоду, коли навантаження на двигун зростає, а умови його роботи змінюються. Експерти пояснюють, що різниця між бензинами полягає не лише у цифрах, а в їхніх фізико-хімічних властивостях.

Про це пише Автотема.

Октанова характеристика бензину — це показник стійкості пального до детонації, тобто передчасного займання паливно-повітряної суміші. При детонації двигун зазнає додаткових навантажень, що може знизити його ресурс або навіть спричинити пошкодження.

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Бензин А-95 має вищу стійкість до детонації, ніж А-92. У спеку, коли температура повітря та тиск у циліндрах підвищуються, А-95 допомагає уникнути передчасного займання суміші та зменшує ризик для двигуна.

Сучасні автомобілі обладнані системами, які адаптують момент запалювання під умови роботи двигуна. Проте ці системи мають обмежені можливості. Використання пального з вищим октановим числом дозволяє знизити навантаження на двигун та підтримувати оптимальні характеристики.

Також важливою є щільність повітря — у спеку вона знижується, що впливає на ефективність згоряння пального і може призводити до втрати потужності. Тут А-95 знову демонструє перевагу, забезпечуючи стабільнішу роботу двигуна.

Водночас експерти наголошують: октанове число — не єдиний критерій. Якість пального має ключове значення. Неналежне або неякісне паливо може бути шкідливим навіть при високому октановому числі. Тому важливо заправлятися лише на перевірених автозаправках.

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Якщо виробник вашого авто допускає як А-92, так і А-95, у спеку краще обирати А-95. Це забезпечить стабільнішу роботу двигуна, кращу реакцію на навантаження та знизить ризик детонації. Але найголовніше — це якість пального, яку ви заливаєте у бак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чому в спеку не можна заливати повний бак. Річ у тому, що пальне розширюється при нагріванні, і це може викликати витік або навіть загоряння.