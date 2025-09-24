Який гібрид купити: експерти назвали 5 моделей, які реально заощаджують пальне, а не лише на папері

Автомобіль / © Pixabay

Рекламні обіцянки часто не відповідають реальності, коли йдеться про паливну економію гібридних автомобілів. Хоча офіційні рейтинги допомагають порівнювати, вони не дають повної картини реальних витрат у повсякденному житті. Експерти, які проводять власні незалежні випробування, визначили п’ять моделей, які не лише на папері, але й у реальних дорожніх умовах довели свою спроможність економити гроші.

Про це пише Jalopnik.

Kia Niro

Kia Niro більше схожий на високий хетчбек, ніж на кросовер, але його головний козир — паливна ефективність. Це, мабуть, найкращий вибір, якщо ваша мета — мінімальні витрати. Плагін-гібридна (PHEV) версія Niro пропонує 53 кілометри запасу ходу виключно на електротязі. Однак, якщо немає можливості регулярно заряджати акумулятор, краще обрати звичайну гібридну версію, оскільки PHEV без заряду споживає більше пального.

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid коштує приблизно на $3000 дорожче за негібридну версію, але це виправдана інвестиція. За оцінками EPA, її паливна ефективність настільки висока, що дозволяє заощаджувати в середньому $400 на рік. Це означає, що початкові витрати повністю повернуться за кілька років володіння. З середнім показником у 4,9 літра на 100 км, це ідеальний вибір для тих, хто цінує економію понад усе.

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid є прямим конкурентом Toyota Corolla Hybrid і демонструє таку ж чудову економію пального. Вибір між цими двома компактними гібридами — безпрограшний. Elantra Hybrid отримала оновлену підвіску, що покращує керованість і водночас робить поїздку комфортнішою. Крім того, сміливіший і сучасніший стиль Elantra може стати вирішальним фактором вибору.

Toyota Camry Hybrid

Хоча ціни на нову Toyota Camry наближаються до позначки $30 000, є хороша новина: тепер кожна Camry є гібридною. Це гарантує водіям чудову економію пального незалежно від комплектації. Нова Camry стала значно кращою за попередницю і, за чутками, може запропонувати навіть трохи спортивного характеру, що вигідно виділяє її серед конкурентів, таких як Honda Accord.

Toyota Prius

Якщо розміри Camry для вас надмірні, експерти радять звернути увагу на Toyota Prius. За схожою ціною він пропонує ще кращу середню економію пального і, що важливо, має неймовірно стильний вигляд. Toyota подолала свій страх робити Prius привабливим, і новий, більш обтічний та спортивний дизайн, точно оцінять покупці. Хоча він виглядає компактним, у задній частині салону виявиться більше місця над головою, ніж можна очікувати. Prius безперечно вартий серйозного розгляду, якщо вам потрібна максимальна ефективність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі двигуни не витримують навіть 100 тисяч кілометрів пробігу — їхній ремонт може коштувати власникам дуже дорого. А також — про п’ятірку моделей, які часто ламаються в Україні.