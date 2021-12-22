Ідеал економії: британці назвали авто, які не будуть вимагати від власника зайвих витрат

Toyota Yaris показала справжню японську якість і отримала перше місце.

Якщо людині потрібне звичайне авто, яке зможе її довести до пункту призначення та не буде ламатися кожного тижня – це задача не з простих, але реальна. Існують такі автомобілі, які просто собі їздять, замінюй мастило та катайся собі.

Видавництво WHAT CAR? склало перелік надійних та недорогих автомобілів.

Opel Corsa заробив найменший бал у 67,1%. Тут водії відмічали проблеми майже в кожному з вузлів авто. Звісно поки машина була нова її обслуговували по гарантії, але коли вона закінчилась почалась “гра на виживання”, тож, якщо плануєте придбати таке авто, добряче перед цим подумайте.

Наприклад, Seat Ibiza – найкращий аналог Skoda Fabia та VW Golf, але від експертів він отримав 69,6% надійності. У цих автомобілів виникали проблеми з керуванням, акумулятором та навіть тормозної системи, тож водії не дуже раділи своєму автомобілю.

Skoda Fabia 2007-2014 років набрала 71,8%. Автомобіль дуже популярний, багато людей обирають його для повсякденних поїздок, також одного часу їх активно використовували у таксі. Та більшість власників таких авто зіткнулись з проблемами двигуна. Вирішити проблему не складно, але досить дорого, тому автомобіль і визнали не дуже надійним.

Mazda 2 – отримала 96,5% надійності. Останнім часом, таких авто стало значно більше на дорогах України. Це обумовлено тим, що їх почали привозити з аукціонів США, тож коштують вони відносно не багато, а за свої гроші мають непогану надійність та оснащення.

Наш переможець, популярний “малюк” Toyota Yaris 2011-2020 років випуску. Він отримав від експертів 98,5%. Ці автомобілі дуже люблять новачки та дівчата -маленькі габарити та економічність приваблюють. Та є і мінуси – рульовий механізм, у перших версіях авто спостерігалась з ним проблема, карданчики розхитувались і дуже швидко ламались і ремонт лягав на плечі водія.

Нагадаємо, що були названі найнадійніші малолітражні автомобілі: переможець неочікуваний.