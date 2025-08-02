Ігнорування хвилини мовчання водіями: який штраф загрожує

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В Україні водіям слід зупинятися о 9:00, щоб вшанувати пам’ять загиблих українців під час повномасштабної війни. Якщо водій не зупинить своє авто на вимогу патрульних, йому загрожує штраф до 153 грн.

Про це пише UA MOTORS.

Звісно, про необхідність зупиняти автомобіль під час хвилини мовчання у правилах дорожнього руху не йдеться. Попри це, патрульні мають законне право тимчасово призупиняти рух транспорту. Кермувальникам слід розуміти, що відмова виконати їхню вимогу може мати юридичні наслідки.

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Як зазначають фахівці, відповідальність настає не за сам факт руху в момент вшанування, а за конкретні порушення правил. Річ у тім, що у випадку проїзду на заборонний сигнал світлофора або відсутності реакції на жести регулювальника може бути виписаний штраф водієві у розмірі 510 гривень.

«У разі ж відмови зупинитися на законну вимогу поліцейського, порушнику загрожує адміністративна відповідальність — штраф у 153 гривні або навіть позбавлення водійських прав строком від трьох місяців до пів року», — завершили у повідомленні.

Раніше ми писали, що водії на дорозі нерідко застосовують вітальні жести, такі як помах рукою на знак подяки чи вибачення. Ці прості дії сприяють взаємоповазі між учасниками руху. Втім у деяких країнах такі прояви доброзичливості можуть призвести до значних штрафів.

Так, у Великій Британії звичка помахати рукою з вікна може обернутися фінансовими втратами. Попри те, що місцеві водії також вітаються, правила дорожнього руху вимагають, щоб руки були на кермі «максимально довго». Поліція може виписати штраф від 100 до 200 фунтів (5600–11 200 гривень) за незрозумілі жести.

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