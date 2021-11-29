Ілон Маск намагається зробити доставку електрокарів Tesla дешевшою

Голова компанії нагадав своїм співробітникам, чим саме треба зайнятись наприкінці року.

Нещодавно співробітники компанії Tesla, які відповідають за логістику отримали електронного листа від генерального директора Tesla Ілон Маск. В ньому він закликав співробітників шукати способи знизити вартість доставки електромобілів клієнтам, а не поспішати з виконанням замовлень в останню хвилину.

В кінці кожного кварталу Tesla зазвичай нарощує поставки автомобілів клієнтам, але цього року через проблему з напівпровідниками та обмеженнями пов’язаними з пандемією строки поставки було перенесено. Про це повідомляє на своєму сайті телеканал CNBC.

Через те, що деякі країни закрили свої порти, компанії довелося шукати інші шляхи доставки. Саме це і викликало здороження логістики, а платити доводиться кінцевому покупцеві.

Звісно, ця проблема зачіпає не тільки американського автовиробника, більшість компаній не встигає поставити своїм клієнтам замовлення і тепер на ринку нових авто створився справжній дефіцит. Придбати новий автомобіль, та ще й такий як ви хотіли – велика удача.

Не дивлячись на те, що автомобілі поступають з затримками, а доставка стала дорожчою, попит на них не зменшився, а тільки збільшився. Наприклад, у 2020 році, компанія Tesla продала 500 тисяч техніки, а у 2021 році вже за 3 квартали їм вдалося продати 627 тисяч автомобілів.

З початку 2021 року компанія не ставила перед собою ніяких цілей з поставки електромобілів. Але з динаміки зрозуміло, що продажі ростуть і залишається лише питання доставки автомобілів клієнтів. Ілон Маск впевнений, що при оптимізації логістики та зниження ціни на доставку, попит на електромобілі від Tesla значно зросте.

Нагадаємо, що нещодавно Ілон Маск розпродав акції Tesla майже на 10 мільярдів доларів.