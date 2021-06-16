Ілон Маск "прорекламував" шалений двигун нового суперкара Tesla Roadster

Розробка цієї моделі повинна завершитися до кінця 2021 року, а у виробництво вона вирушить в 2022-му.

Голова компанії Tesla Ілон Маск розповів деякі подробиці щодо електродвигуна для нового суперкара Roadster.

Так, у цьому агрегаті застосовується вуглецеве покриття, яке використовується в електромобілі Tesla Model S Plaid. Крім того, він натякнув на ще більш "божевільну" версію мотора з вищою потужністю, яка з’явиться в новому суперкарі Tesla Roadster.

"Наскільки нам відомо, це перший серійний електродвигун з ротором з вуглецевим покриттям. Це надзвичайно складне завдання, тому що вуглець і мідь мають дуже різні швидкості теплового розширення. Щоб отримати ротор з вуглецевим покриттям, вам потрібно “обернути” його з надзвичайно високим натягом, а це надзвичайно складно зробити", - зазначив Маск.

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Новий мотор має порівняно невеликі габарити, і водночас здатний розвивати високі обороти. За словами Маска, щоб його побудувати, компанія розробила нову виробничу машину. В результаті вийшов високоефективний компактний двигун, який можна навіть взяти в руки, але разом з тим він здатний розігнати двотонний автомобіль до 100 км/год всього за 1,1 с.

"Двигун Plaid з вуглецевою оболонкою, можливо, є найбільш просунутим двигуном на Землі, якщо не брати до уваги лабораторні екземпляри. У нас є кілька ідей щодо подальшого збільшення крутного моменту і максимальної швидкості обертання для нового Roadster. Попереду виразно весела і захоплива інженерія!", - додав голова Tesla.

Раніше Ілон Маск повідомляв про те, що робота над новим Tesla Roadster буде завершена в цьому році, щоб почати виробництво в 2022 році.

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