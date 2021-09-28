Ілон Маск та керівник Stellantis порадили одному з популярних автовиробників не займатися автопілотом

Ілон Маск та керівник Stellantis порадили одному з популярних автовиробників не займатися автопілотом

На їхню думку, автомобілями цієї марки треба керувати особисто.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск та голова Stellantis Джон Елканн вважають, що Ferrari не варто випускати автономні машини.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Обидва керівники компаній погодилися з цією думкою під час особистої розмови. Варто відзначити, що Елканн також генеральним директором Ferrari.

Голови Tesla та Stellantis спілкувалися не тільки про автономне водіння, але, коли заговорили за цю тему, то Елканн сказав, що було б сумно мати автономний Ferrari.

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"Суть Ferrari в тому, щоб керувати ним", - сказав він.

Водночас Маск зазначив, що є люди, які все ще люблять осідлати "жеребців".

Також гендиректори обговорили використання ядерної енергії в авто. Маск зазначив, що відхід від цієї ідеї здивував його, і назвав таке джерело енергії "цілком безпечним".

"Ядерна енергія - це рішення, яке існує; це те, що ми знаємо; це безпечно і те, що ми точно повинні розвивати", - сказав Елканн, підтримуючи ідею Маск.

Раніше повідомлялося, що автопілот Tesla на двох моделях наділили важливою функцією.

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