Ілон Маск вирішив відмовитися від найкрутішої флагманської моделі Tesla

Його вартість становила близько 150 тисяч доларів.

Компанія Tesla ухвалила рішення відмовитися від випуску найшвидшого і найдорожчого варіанту свого флагманського седана - Model S Plaid+.

Про це повідомив генеральний директор Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

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Зазначається, що Tesla Model S Plaid+, вартість якої становить близько 150 тисяч доларів , зникла з каталогу на сайті виробника. Причиною такого рішення стало те, що звичайний Plaid "забезпечить таку ж динаміку", тільки водночас виявиться дешевше - за нього попросять на 30 тисяч доларів менше. Також повідомляється, що ще однією причиною для відміни Tesla Model S Plaid Plus стала нестача мікросхем, яка торкнулася всієї автомобільної індустрії.

"Plaid+ скасовується. У ньому нема потреби, тому що Model S Plaid і так дуже хороший. Від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 2 секунди. Найшвидший серійний автомобіль з коли-небудь створених", - наголосив Маск.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Версії Model S Plaid і Plaid + анонсували в січні цього року. Обидві мали отримати тримоторний силову установку потужністю більше тисячі кінських сил і гіперкаровскую динаміку - 0-60 миль в годину (0-97 км/год) менш ніж за дві секунди. Розрізнялися модифікації тільки віддачею силової установки (1 034 проти 1 115 сил) і дальністю ходу. Якщо для Plaid заявляли пробіг без підзарядки в 563 кілометри, то для Plaid з "плюсом" - вже 837. Максимальна швидкість обох версій обмежена електронікою на рівні 320 км/год.

Базова версія моделі з двомоторної силовою установкою вже надійшла в продаж, а тримоторний Plaid повинен вийти на ринок найближчим часом. Щодо Plaid+, то його вихід очікувався на середину 2022 року.

Раніше розповідалося про те, що Tesla Model S встановила новий рекорд швидкості.

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