Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Ілон Маск вирішив відмовитися від найкрутішої флагманської моделі Tesla

Ілон Маск вирішив відмовитися від найкрутішої флагманської моделі Tesla

Ілон Маск вирішив відмовитися від найкрутішої флагманської моделі Tesla

motortrend

Його вартість становила близько 150 тисяч доларів.

Компанія Tesla ухвалила рішення відмовитися від випуску найшвидшого і найдорожчого варіанту свого флагманського седана - Model S Plaid+.

Про це повідомив генеральний директор Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається, що Tesla Model S Plaid+, вартість якої становить близько 150 тисяч доларів, зникла з каталогу на сайті виробника. Причиною такого рішення стало те, що звичайний Plaid "забезпечить таку ж динаміку", тільки водночас виявиться дешевше - за нього попросять на 30 тисяч доларів менше. Також повідомляється, що ще однією причиною для відміни Tesla Model S Plaid Plus стала нестача мікросхем, яка торкнулася всієї автомобільної індустрії.

"Plaid+ скасовується. У ньому нема потреби, тому що Model S Plaid і так дуже хороший. Від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 2 секунди. Найшвидший серійний автомобіль з коли-небудь створених", - наголосив Маск.

Версії Model S Plaid і Plaid + анонсували в січні цього року. Обидві мали отримати тримоторний силову установку потужністю більше тисячі кінських сил і гіперкаровскую динаміку - 0-60 миль в годину (0-97 км/год) менш ніж за дві секунди. Розрізнялися модифікації тільки віддачею силової установки (1 034 проти 1 115 сил) і дальністю ходу. Якщо для Plaid заявляли пробіг без підзарядки в 563 кілометри, то для Plaid з "плюсом" - вже 837. Максимальна швидкість обох версій обмежена електронікою на рівні 320 км/год.

Базова версія моделі з двомоторної силовою установкою вже надійшла в продаж, а тримоторний Plaid повинен вийти на ринок найближчим часом. Щодо Plaid+, то його вихід очікувався на середину 2022 року.

Раніше розповідалося про те, що Tesla Model S встановила новий рекорд швидкості.