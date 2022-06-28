Імпортозаміщення за кордоном не потрібно: власникам "спрощеної" моделі LADA заборонили виїжджати за межі РФ

Імпортозаміщення за кордоном не потрібно: власникам "спрощеної" моделі LADA заборонили виїжджати за межі РФ

Власники оновленої версії моделі LADA Granta не зможуть на ній подорожувати окрім , як в Росії.

Зазначимо, що нові LADA Granta випускатимуться в спрощеному варіанті – без подушки безпеки, ABS, гідропідсилювача керма, тривожної кнопки та інших систем, компоненти для яких, як і раніше, у дефіциті. Також кермо замінять на старе від LADA Kalina.

Окрім того, в автомобілях цієї моделі, які сходять з конвеєра, знижений екологічний клас - "Євро-5" поступиться місцем "Євро-2". Усе це пов'язано з санкціями через повномасштабне вторгнення до України та, як наслідок, нестачею комплектувальних.

Усе це призвело до того, що власники "спрощеної" LADA Granta зобов’язані підписати додаткові угоди, одна з яких забороняє виїзд на цьому автомобілі з території Російської Федерації. Інформацію підтвердили офіційні російські ділери "АвтоВАЗ" сайту Лада.Онлайн.

Цікаво, що на такому авто можна буде заїхати, окрім РФ, лише до Білорусі. Справа в тому, що експлуатація так званих "спрощених" автомобілів стандарту "Євро-2" дозволена тільки на території Росії або ж у країнах, з якими підпишуть договори про допуск таких машин, до якої і увійшла РБ.

Крім того, покупці LADA Granta Classic зобов'язані підписати ще один документ - зобов'язання самостійно встановити систему виклику екстрених служб ЕРА-ГЛОНАСС. "Спрощені" авто нею не оснащені і власники повинні доукомплектувати їх власним коштом. Тобто, сплативши $12 700 за LADA Granta Classic, потрібно буде витратити ще кілька сотень доларів на встановлення ЕРА-ГЛОНАСС.

Тож, як бачимо, причина полягає саме у екологічному стандарті "Євро-2". Утім, враховуючи безпеку нової LADA Granta, точніше - її відсутність, у РФ, схоже, вирішили просто не ганьбитися та не наражати за кордоном пішоходів, а також нормальні автомобілі та їхніх водіїв на ДТП. Імпортозаміщення повинно залишатися там, де йому саме місце.

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