Із офіційного сайту Tesla зникла інформація про початок виробництва найочікуванішої моделі: що відомо

Тепер незрозуміло, коли покупці отримають свій Cybertruck.

Люди, які здійснили попереднє замовлення Tesla Cybertruck помітили, що інформація про дату початку виробництва електричного пікапу просто зникла з офіційного сайту Tesla.

Зробити замовлення на автомобіль заплативши 100 доларів все ще можливо, але зі сторінки зникли будь-які строки початку виробництва та навіть ціни. Це можна побачити на корпоративному сайті Tesla.

Велика вірогідність, що таким чином компанія намагається позбавити себе від незручних питань. Адже Ілон Маск ще у 2019 році представив Cybertruck і з того часу дата початку виробництва постійно зсувається. Крайній раз, було анонсовано, що виробництво почнеться наприкінці 2021 року але, як бачимо, дії компанії говорять про протилежне.

Також, в компанії нормальна практика міняти ціни на свої електрокари. Нещодавно це сталося з Model X Plaid, яку зараз можна придбати лише у 6-місній комплектації, яка коштує на 6000 доларів дорожче. Можливо тому і було вирішено прибрати цінники з сайту.

Деякі автомобілісти вирішили не чекати примарну Tesla Cybertruck, а перейшли до інших автовиробників. Адже останнім часом, дуже багато компаній почали випускати електричні пікапи.

Нагадаємо, Chevrolet презентував новий повністю електричний пікап.