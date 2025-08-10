Інструктор розповів, як без гальмування зупинити водіїв, що "висять на хвості"

© УНІАН

Експерт поділився ефективною порадою, як позбутися водіїв, які занадто близько їдуть позаду. Це можливо без гальмування та без ризику аварії.

Про це йдеться на express.

«Немає нічого більш дратівливого, ніж коли хтось „сидить на бампері“. З цим стикалися майже всі — неприємний, відволікаючий і небезпечний тиск від автомобіля, що рухається надто близько позаду», — йдеться у коментарі експерта з водіння.

Окрім того, що це дратує, «виїжджання на хвіст» є незаконним і класифікується як недбале водіння. За це можна отримати штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів (близько 5 560 грн).

Згідно з нещодавнім дослідженням, водії, які порушують дистанцію, спричиняють кожну восьму дорожньо-транспортну пригоду. Щороку понад 100 людей гинуть або отримують серйозні травми внаслідок аварій, викликаних такими порушниками.

І всупереч поширеній думці, різке гальмування, щоб «провчити» водія ззаду, — не є правильним рішенням.

