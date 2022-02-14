Інженер з Рівненщини створив унікальний всюдихід: чим цікавий автомобіль

Машина має брутальний дизайн та вражаючі позашляхові якості.

В невеличкому селі інженер-самоучка вирішив побудувати унікальний всюдихід. Йому власноруч вдалося спроєктувати та побудувати болотохід під назвою – “TRITON”.

На виробництво авто чоловік витратив 9 місяців. Про це повідомляє видання Час-Дій.

Конструктор вже давно мріяв побудувати автомобіль, який би міг без проблем проїхати будь-де, особливо болотистою місцевістю. Чоловік саме з тих людей, які всю роботу виконують виключно власноруч.

Всюдихід звісно, рамний та має розподільну коробку. Щоб було простіше зібрати “TRITON”, механік використав частину кабіни та лебідку від ГАЗ-66. Також, на ньому встановлено коробку передач та двигун від Mercedes, щодо останнього, то він має об’єм – 2.5 літри, чого більш ніж достатньо для мандрівок бездоріжжям.

Найближчим часом, конструктор планує зайнятися легалізацією свого виробу. Тож, для цього, авто повинно без проблем проходити сертифікацію. Саме після цього, виробник зможе розширити географію продажу “TRITON”. Про серійне виробництво поки не йдеться, адже для нього потрібні серйозні потужності та чималий бюджет.

Нагадаємо, що нещодавно інженери з Харкова поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусениці.