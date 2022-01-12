Інженери Hyundai створили машину, яка працює на водні та вміє пересуватися боком

Інженери Hyundai створили машину, яка працює на водні та вміє пересуватися боком

Спеціальне шасі дозволяє автомобілю повертати колеса під кутом 90 градусів.

Компанія Hyundai презентувала на міжнародній технологічній виставці у Лас-Вегасі концепти водневих машин - M.Vision POP EV та M.Vision 2GO.

Головна особливість автомобілів у тому, що вони мають шасі, яке може повертати колеса під кутом у 90 градусів. Про це повідомляє видання Electrive.

Саме незвичайна конструкція автомобілів і привернула увагу багатьох відвідувачів виставки. Таке компонування стане незамінним в умовах великого міста, адже ви без проблем зможете припаркуватися на будь-яке місце. В основі машин лежить шасі з "модулем електронного кута", у якому відсутні механічні з'єднання між компонентами.

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На базі подібної архітектури інженери Hyundai планують до 2023 року побудувати єдине «шасі скейтборда», яке включатиме вбудований контролер для чотирьох «модулів електронного кута». Тож це може означати, що більшість автомобілів бренду матимуть активне керування на чотири колеса.

За задумом, якщо тестування системи пройде успішно і автомобіль покаже гарну комерційну вигоду, тоді машини також отримають і автопілот. Таким чином, Hyundai хоче випустити на ринок повністю нове авто, у якого немає аналогів.

Нагадаємо, що Cadillac нещодавно показав футуристичний концепткар майбутнього.