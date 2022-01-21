Інженери створили новий екологічний двигун з приголомшливими технічними характеристиками

Новий двигун максимально універсальний та екологічний.

Компанія Astron Aerospace, яка займається аерокосмічними технологіями анонсувала повністю екологічний двигун внутрішнього згоряння, який може стати повноцінною альтернативою електричних моторів.

Будова двигуна дуже нагадує роторний мотор Ванкеля, але, як запевняють інженери – їхнє творіння повністю лінійне та не має проблем з ущільненням. Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

Традиційні чотири такти, розділили на дві незалежні камери згоряння, між якими знаходиться форкамера. Два первинних вали розмістили вертикально і з’єднали шестернями, які синхронно обертаються у протилежних напрямках. Чотири ротори встановлені на двох валах і обертаються попарно. Між ними – поворотний дисковий клапан та передкамера. Передня пара роторів відповідає за впуск та стиснення, задня – за згоряння та випуск.

В такій попередній конфігурації Omega 1 важить 15,9 кг, але не дивлячись на свої габарити він видає 160 кінських сил та 230 Нм крутного моменту. Що цікаво, що цей двигун на максимумі розкручується до шалених 25 000 об/хв.

Головна особливість розробки в тому, що через його конструкцію, Omega 1 можна адаптувати під будь-який тип транспорту, але при цьому рівень викидів двигуна буде дуже низький.

Нагадаємо, що шість автовиробників відмовились від випуску машин на найпопулярнішому пальному в світі.