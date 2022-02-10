Інженери з Харкова поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусениці

Тепер автомобіль можуть придбати всі охочі.

Команда ентузіастів з Харкова переробили старенький нерозмитнений Mitsubishi Pajero Sport на подібність танку.

Замість звичайного шасі, позашляховик поставили на гусениці, для більшої прохідності. Про це повідомляє Telegram-канал Харьков Life.

За цей незвичайний автомобіль 2003 року випуску без української реєстрації, продавець просить 15 тисяч доларів (приблизно 420 тисяч грн). Багато це чи мало, сказати важко, адже подібних пропозицій на ринку немає, тому можна просити будь-яку ціну. Та чи знайдеться покупець на цей цінник – це вже інше питання.

Щодо розмитнення, то тут все зрозуміло. Після подібної модифікації на цьому авто виїжджати на дороги загального користування заборонено. Так як авто буде кататися по бездоріжжю, то великої потреби у розмитненні і немає.

auto.ria.com

Скоріш за все, таке авто придбає собі фанат рибалки, або полювання. В цьому Mitsubishi буде дуже зручно підкоряти бездоріжжя, або снігові замети, адже салон залишився без змін.

Та треба зауважити, що це саморобка і яка якість збірки усіх агрегатів так і не зрозуміло, тож при купівлі потрібно дуже уважно проводити перевірку. Гроші чималі і навряд вам захочеться застрягти десь посеред лісу.