IONITY — національна мережа майбутнього для електромобілів в Україні

Сьогодні під управлінням IONITY функціонують 849 публічних зарядних станцій, які щодня забезпечують роботу тисяч електромобілів. З моменту запуску мережі українські водії вже отримали понад 50 622 317,74 кВт енергії, а загальна кількість сеансів зарядки перевищила 5 786 267. Ці цифри підтверджують, що IONITY стала найважливішою частиною енергетичної екосистеми країни і ключовим гравцем на ринку електромобільності.

Місія та філософія компанії

Фундаментальною місією IONITY є створення єдиної, збалансованої екосистеми, де інтереси інвесторів, користувачів, виробників обладнання, власників локацій та операторів станцій об'єднуються для досягнення спільної мети — сталого розвитку електротранспорту.

IONITY прагне не просто забезпечити наявність інфраструктури, а впровадити єдині стандарти якості, щоб кожна зарядка була зручною, безпечною і швидкою, незалежно від регіону або типу автомобіля. Такий підхід сприяє формуванню довіри і робить електротранспорт повноцінною альтернативою традиційним видам палива.

Розвиток мережі: підхід і принципи

1. Місце розміщення станцій

Кожна локація вибирається на основі ретельного аналізу. Команда фахівців вивчає транспортні потоки, щільність руху, доступність електроенергії та зручність для користувачів. Це дозволяє оптимально розподіляти точки зарядки, забезпечуючи рівномірне покриття по всій території країни. При виборі враховуються не тільки великі міста, але й важливі траси, де наявність зарядних станцій особливо необхідна.

2. Обладнання та технології

IONITY використовує тільки перевірені рішення, що відповідають міжнародним стандартам — європейським, американським, китайським і українським. Інженери компанії щодня взаємодіють з провідними виробниками обладнання та комплектуючих, тестуючи інноваційні розробки. Завдяки цьому кожна зарядна станція для електромобілів IONITY забезпечує високу швидкість зарядки, стабільність і безпеку процесу.

Майбутнє електротранспорту з IONITY

IONITY продовжує активно розширювати мережу, додаючи нові станції в ключових регіонах України. У найближчих планах — збільшення покриття вздовж міжнародних трас, а також розвиток міських хабів швидкісної зарядки. Компанія впевнено рухається до мети — створити в Україні мережу, де кожна зарядка буде доступною, зручною та надійною. IONITY робить все, щоб електромобілі стали природною частиною повсякденного життя, а перехід на екологічний транспорт — логічним вибором для кожного.