Історичні тунелі Ілона Маска під Лас-Вегасом були розкритиковані першими користувачами

Зазначена швидкість не відповідає дійсності.

Нещодавно голова компанії Tesla Ілон Маск запустив перший в світі підземний швидкісний тунель, спроєктований два роки тому The Boring Company.

Зазначимо, що він розташований під землею в Лас-Вегасі. За задумом Маска, завдяки унікальній споруді та електрокарам Tesla учасники заходів зможуть швидко добиратися до різних частин центру. Однак насправді все виявилося інакше.

Як повідомляє NewAtlas, перші користувачі, яким пощастило проїхати під цим тунелем, залишилися розчаровані.

Основна причина критики полягає в тому, що по суті це ніяка не революція, обіцяна Маском, а звичайнісінький тунель. В одному з тестових заїздів був встановлений рекорд швидкості, який склав 185 км/год. На момент офіційного запуску була обіцяна швидкість до 240 км/год.

Однак за фактом людей возять зі швидкістю 40-60 км/год. Тому в підсумку тунель в 1,2 км автомобілі проїжджають в 3-4 рази довше, ніж очікувалося раніше. До цього The Boring Company заявила, що ці тунелі перетворюють 45-хвилинну прогулянку на двохвилинну поїздку.

Незважаючи на провальний запуск, фахівці фірми The Boring Company, які займалися будівництвом тунелю, запевняють, що подібна підземна траса здатна перевозити 4 400 пасажирів на годину. Але для цього необхідно розширити транспортну систему.

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